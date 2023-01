Großalarm am Südbahnhof in Frankfurt - Mehrere Anrufe bei Polizei

Von: Sebastian Richter

Am Südbahnhof riecht es am Morgen ungewöhnlich unangenehm. © Foto: Michael Faust

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr am Südbahnhof in Frankfurt. Zuvor waren bei der Polizei mehrere Anrufe eingegangen.

Frankfurt – Am Montagvormittag sorgt ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr für Aufregung am Südbahnhof in Frankfurt. Mehrere Anrufer hatten einen unangenehmen Geruch gemeldet. Grund genug für Polizei und Feuerwehr in großer Zahl auszurücken – schließlich könnte es sich ja auch um ein Gasleck oder um eine andere gefährliche Ursache handeln.

Allerdings konnte die Polizei lediglich über Bauarbeiten am Südbahnhof informieren. Auf Nachfrage äußerte ein Sprecher der Polizei Frankfurt die Vermutung, dass die Arbeiten die Ursache für den Gestank sein könnten.

Gestank am Südbahnhof Frankfurt: Bauarbeiten Hintergrund der unangenehmen Gerüche

Das bestätigt die Feuerwehr dies und gibt endgültig Entwarnung: Bei Bodenbelagsarbeiten werden Lösungsmittel eingesetzt, die die Geruchsbelästigung verursachten. Gefahr bestehe keine, so ein Sprecher der Feuerwehr Frankfurt. Die Einsatzkräfte mussten nicht tätig werden, nach Abschluss der Arbeiten werde der Südbahnhof belüftet, dann sollte sich der Geruch verziehen, so der Sprecher. Der Verkehr wurde nicht beeinträchtigt. Wer dennoch am Montag über den Südbahnhof reist, muss den Geruch wohl ertragen. Sorgen um die Gesundheit muss man sich aber keine machen. (spr)

