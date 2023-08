Gänsehaut beim Feuerwerk: Die Bilanz zum Museumsuferfest 2023 in Frankfurt

Von: Anna Kirschner

Das Museumsuferfest 2023 in Frankfurt hatte kein perfektes Wetter, aber viele Besucher. Rekordschätzungen aus früheren Jahren stimmen aber wohl nicht, verrät der Veranstalter.

Frankfurt – Das Museumsuferfest 2023 in Frankfurt hat eine große Zahl an Besuchern angezogen. Den Veranstaltern zufolge kamen von Freitag bis Sonntagabend rund 1,2 Millionen Menschen ans Mainufer, besuchten die Museen und ließen sich an zahlreichen Bühnen unterhalten.

1,2 Millionen Besucher auf dem Museumsuferfest 2023 in Frankfurt

Thomas Feda, Geschäftsführer des Veranstalters Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main, freut sich über das Ergebnis. „Ein sehr erfolgreiches Fest“, das ist seine Bilanz. Trotz des wechselhaften Wetters, es habe zwei, drei starke Regengüsse gegeben, sei es ein „super Fest“ gewesen, friedlich und ruhig. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Feda. Beim Feuerwerk habe er dieses Jahr sogar Gänsehaut gehabt, auf den Brücken hätten Autofahrer einfach angehalten und zugeschaut. „Was das für Emotionen ausgelöst hat, ist schon einzigartig“, so Feda.

Menschen flanieren am Samstagabend am Mainufer über das Museumsuferfest zur „blauen Stunde“. © Andreas Arnold/dpa

Die Rettungsdienste hätten erstaunlich viele Wespenstiche zu behandeln gehabt, berichtet er noch. Die Besucherzahl von 1,2 Millionen sei „ein super Wert“. Für 1,5 Millionen müsste schon alles perfekt passen. Die 2,5 Millionen Besucher, die in früheren Jahren im Raum standen, habe es nie gegeben – seit Corona messe man nämlich genauer.

Polizei zum Museumsuferfest 2023: „Hier und da eine Körperverletzungsanzeige“

Auch die Polizei spricht von einem „von der Grundstimmung her“ friedlichen Fest. „Wenn viele Menschen zusammenkommen, ist es klar, dass wir vermehrt Delikte im Bereich Taschendiebstahl haben und verbale bis körperliche Auseinandersetzungen“, erklärt ein Sprecher. „Wir haben hier und da eine Körperverletzungsanzeige aufgenommen.“ Auch ein paar Menschen, die zu viel Alkohol getrunken hätten, seien versorgt worden. Im Großen und Ganzen sei es aber überschaubar gewesen. Ein positives Echo der Besucher habe es auf die internationalen Polizeikollegen gegeben, die in ihrer jeweiligen landestypischen Uniform auf Einladung der „International Police Association“ Streife auf dem Museumsuferfest gelaufen sind.

Das Museumsuferfest bot in diesem Jahr eine Auswahl aus 27 Museen, zwölf Bühnen und etwa 400 Ständen an den beiden Seiten des Mainufers. Ehrengast war das Land Südkorea zur Feier des 140. Jahrestages seiner diplomatischen Beziehungen zu Deutschland. Das Fest endete am Sonntag um 22 Uhr mit einem großen Feuerwerk. (Anna Kirschner)