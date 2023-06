Pokalfinale: Wieder nur Brause statt Ebbelwei

Frankfurt

Von Jürgen Streicher

30 000 Fans in schwarz-weißer Trauer beim Public Viewing im Waldstadion. Die Eintracht kann die Magie der besonderen Momente nicht hervorzaubern.

Das muss ein Liebeslied sein“, sagt die Frau, die bekennt, zum ersten Mal im Waldstadion zu sein. Und keine Ahnung zu haben, was hier gerade passiert. Paare nehmen sich in den Arm, wiegen sich zum gemeinsamen Gesang. Schwenken den schwarz-weißen Schal über ihren Köpfen, der sie mit ihrer Liebe verbindet. Mit der Liebe, die neben ihnen steht, und der, die immer da ist. Der Polizeichor gibt den Ton an, singt von der wunderbaren Eintracht am Main, im Herzen von Europa.

Singt von lauter schönen Dingen, von Siegen und Erfolgen und Treue, und der große Chor singt mit, es könnten um die 30 000 Sängerinnen und Sänger sein, Frauen, Männer, in Liebe vereint. Der gute Gotthilf Fischer hätte bestimmt seine Freude gehabt bei diesem stimmigen Wohlklang. Vielleicht über Textphasen gerätselt, schwarz-weiß wie Schnee … das muss man erst verstehen lernen.

Aber erstmal hämmern die Beats immer eindringlicher. Gestählte Jungs und auch weniger trainierte Sportfreunde haben längst obenrum blank gezogen und zeigen den eintätowierten Adler beim Hüpf- und Arm-Schleuder-Programm direkt vor dem riesigen Videoschirm im Innenraum der Arena. Im Stehblock vor der Ostkurve, die Plätze waren am schnellsten verkauft. Hier kommt man sich besonders nah, schon lange vor dem Hauptakt. Hier findet heute die Tanzparty statt, wo sonst der Ball rollt. Die Girls haben den Liebesgruß an ihre SGE etwas dezenter mit Filzstift auf die Haut unter dem Tank Top geschrieben. „Lasst uns ein geiles Spiel haben. Wir schicken ganz viel Energie nach Berlin, ich freue mich auf eine geile erste Halbzeit“, sagt die Moderatorin vor Ort voller professionellem Enthusiasmus. In der Hoffnung, dass die Energie in Berlin auch ankommt.

Auf den Videoschirmen tun sich indes Parallelwelten auf, zwei Stadien, Frankfurt und Berlin. Wo ist bloß Nancy Faeser, die da gerade begeistert den Eintracht-Schal schwenkt? Am Main oder an der Spree? Die als glühender Eintracht-Fan geoutete Innenministerin ist auf dem besten Weg, in dieser Sache zur legitimen Nachfolgerin von Mutter „Angie“ Merkel zu werden. Immer dabei und mittendrin auf jeden Fall, ob in Katar oder Berlin, auf der Tribüne oder in der Kabine.

„Schon komisch“, sagt die Frau plötzlich, die zum ersten Mal im Waldstadion ist. Also, dass man sich durch den Verkehr kämpft, in langer Schlange nach langem Marsch durch die Stadt am Eingang steht, an Schleusen ohne Ende wartet und dann gar kein Fußballspiel sieht. Also nicht wirklich, mit kämpfenden Akteuren auf dem Rasen. Hätte man auch zu Hause bequem haben können, kühles Bier aus Flasche oder Glas statt aus bunten Plastikbechern in der „5er Kette“ von der „Adler Bar“. Schön im Sessel zum Abfedern der Luftsprünge nach dramatischen Momenten oder gemütlich in der Kneipe an diesem wunderbar lauen Sommerabend.

Da könnte man aber nicht mit rund 30 000 anderen erst laut jubeln, wenn der TV-Reporter aus Berlin von einem „Heimspiel für die Eintracht“ spricht, weil wohl fast 50 000 Sitze im Stadion der Hauptstadt von Adler-Fans besetzt sind. Und angeblich sowieso fast alle an diesem Tag für die Eintracht sind, wenn „hessische Tradition auf sächsische Moderne“ trifft, ein Traditions- auf einen Retortenclub, und was da noch so alles durch den unbegrenzten Raum der Plattitüden schwärmte. Und man könnte nicht zigtausendfach laut „Buuh!!“ rufen und pfeifen, weil der Co-Moderator behauptet, der Club Rasenballsport Leipzig sei Favorit in diesem Finale, dem letzten Saisonhöhepunkt.

Von den magischen Momenten solcher gerne als epische Partien bezeichneten Fußballspiele mal ganz abgesehen. Beim Vorspiel, beim Nachspiel und, wenn man Glück hat, auch beim Hauptakt. Wenn um drei vor acht der heilige Pott aus den Katakomben auf den Rasen getragen wird und der ewige Charly Körbel, das Eintracht-Urgestein, dabei Hand anlegen darf. Und der Jubel zum Orkan anschwillt, in Berlin und in Frankfurt, wenn Charly lässig mit Schlips und Kragen das Objekt der Begierde mit der linken Hand in den Berliner Abendhimmel stemmt.

Und damit klar anzeigt, wem der Pott gehören soll. Acht Liter passen in den Kelch, es glich einer Entweihung, als die Leipziger im vergangenen Jahr nach ihrem Sieg eine Dose Brause ihres Namensgebers in die mit Turmalinen, Bergkristallen und Nephriten besetzte Trophäe gegossen haben. Das sollte sich nicht wiederholen.

Und überhaupt: Schwarz-weiß wie Schnee, das klingt im Verbund angestimmt viel einiger und inniger als die mitgesungene Nationalhymne. Das Spiel beginnt auch im Waldstadion mit einer Gedenkminute. Für Paul aus Berlin, den 15-jährigen Jungen, der gestorben ist an den Folgen einer Eskalation von Gewalt unter jungen Fußballspielern auf einem Sportplatz in Frankfurt nach einem Turnierspiel. „Gemeinsam gegen Gewalt“ steht auf großen Bannern in den Stadien von Berlin und Frankfurt, dafür wollen sie alle einstehen. Fünfzehn Sekunden der Stille vor dem Anpfiff durch Schiedsrichter Daniel Siebert, es sind die einzigen Momente der Stille, dann brennen die ersten Pyros, Pfeifkonzerte gegen die Leipziger geben den Ton vor, wenn nicht die Eintracht-Hymnen gemeinsam intoniert werden.

Kein Glück, der Hauptakt des Abends gestaltet sich nicht so euphorisch wie das Vorspiel. Es gibt nicht viel zu jubeln mit Blick auf die sportlichen Qualitäten der Adler, aber es bleibt friedlich, nur ein paar Pyromanen werden von Ordnungskräften abgeführt. Man ist unter sich an diesem Abend, die wirkliche Musik spielt mehr als 500 Kilometer entfernt in der Hauptstadt. Zum Entsetzen der großen Eintracht-Familie zu Hause im Stadtwald dominieren dort am Ende eher die Dissonanzen.

Die Magie der besonderen Momente konnte das Ensemble auf dem Platz nicht heraufbeschwören. Kurze Geistesblitze der üblichen Protagonisten verpuffen schnell, der Fan stöhnt, für Jubel gibt es keine Auslösehandlung. Mit dem Flipper-Tor in der 70. Minute erlischt der schöne Traum binnen Sekunden, im doppelten Abendrot am Himmel und der Beleuchtung des Stadiondachs kommt die Keule, die alles zerstört. Und kurz vor Schluss der endgültige Niederschlag.

Haben sie es kommen sehen, die beiden schon etwas älteren Adler mit der umgeschlungenen Eintracht-Fahne, die da schon lange im Sonnenuntergang auf einer Außentreppe der Arena mit dem vielleicht letzten Bier des Abends sitzen? Ruhig sinnierend, ganz ohne die Aufregung, die dem Fußballfan so eigen ist, wenn es gut oder schlecht läuft auf dem Rasen, wenn Siege winken, Niederlagen drohen, es nur leidlich müde vorangeht. Drinnen im Kessel lebte da noch die Hoffnung, dass alles gut wird. War ja auch noch nicht wirklich was passiert bis zu dieser 70. Minute. Die älteren Adler hatten es tief drinnen in ihrem Eintracht-Herzen gespürt. Das rechte Feuer hat gefehlt.

Nun ist die Party vorbei, der schwarz-weiße Schal wird zum Trauerflor. Aber die Liebe zur Eintracht wird trotzdem nie enden, das versteht jetzt auch die Frau, die zuvor noch nie im Waldstadion war.

+ Das gemeinsame Singen gehört dazu – auch wenn die Spieler gar nicht da sind. © Rolf Oeser