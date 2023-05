DFB-Pokalfinale Eintracht Frankfurt: Countdown bis Berlin

Von: Timur Tinç, Thomas Stillbauer, Sandra Busch, Georg Leppert

So soll es wieder sein: Eintracht-Fans beim siegreichen Pokalfinale im Jahr 2018 gegen den FC Bayern München. © imago/Sven Simon

Einmal mehr gilt: Und schon wieder im Finale SGE… Erneut steht Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in einem Endspiel. Die FR begleitet die Vorbereitungen der Fans, der Kneipen und der Stadt Frankfurt in einer Serie.

Eintracht Frankfurt und RB Leipzig stehen sich im DFB-Pokalfinale 2023 am 3. Juni im Berliner Olympiastadion gegenüber. Wie schon 2017, 2018 (jeweils Pokalfinale) und 2022 (Endspiel im Europacup) beleuchtet die FR in der Serie. Im „Countdown bis Berlin“ bis zum Finaltag am 3. Juni die Aspekte jenseits des Sports. Es geht etwa um den Streit bei der Ticketvergabe, das Sammeln von Eintracht-Devotionalien, den klassischen Städtevergleich, einen Fan, der nach Berlin radelt, und wie die Stadt einen möglichen Empfang für die Eintracht plant.

Frankfurt ist vorbereitet auf einen DFB-Pokalsieg

Teil 4 der Serie: Falls. Das Wort muss nun eigentlich jedem Satz vorangestellt werden. Denn nur falls dieses Fußballspiel am Samstagabend mit einem Sieg für Eintracht Frankfurt endet, wird in der Stadt gefeiert. Das ist irgendwie logisch, und niemand will vor dem Spiel eigentlich über Triumphe und Siegesfeiern sprechen. Aber da sich so eine Siegesfeier nicht über Nacht organisieren lässt, muss die Stadt bereits jetzt Vorbereitungen treffen. Also: Falls die Eintracht am Samstag im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig gewinnt, dann wird einiges los sein in der Stadt.

Mit dem Rad zum DFB-Pokalfinale: Der Held braucht noch eine Eintrittskarte

Teil 3 der Serie: Der Weggefährte heißt Ridetronic und kann eine große Hilfe sein. Ridetronic ist nämlich ein Fahrrad mit zuschaltbarem Elektroantrieb, und wenn man 542 Kilometer vor sich hat ... „Das wiegt aber nur 16 Kilo“, sagt Jörg Döhmer. „Den größten Teil der Strecke fahre ich ohne Unterstützung.“ Döhmer fährt mit dem Rad zum Pokalfinale nach Berlin – nur das Ticket fürs Stadion fehlt ihm noch.

Gut gelaunt beim Start: Eintracht-Fan Jörg Döhmer vor dem Kulturtreff Habel.elf in Heddernheim. © Michael Schick

Sammlung zur Vereinsgeschichte der Eintracht: Othmar Hermann, der Doc mit der Trüffelnase

Teil 2 der Serie: Das Wohnzimmer von Othmar Hermann gleicht einem Mini-Museum von Eintracht Frankfurt. Gläser, Bembel, Wein- und Sektflaschen, Teddybären, das Plakat vom Abschiedsspiel von Jürgen Grabowski mit allen Unterschriften, Bücher, Bälle, Bilder, Anstecknadeln, ein Sondertrikot mit der Aufschrift „Black lives matter“. Um nur einiges zu nennen. Und im Keller seines Geburtshauses in Rödelheim ist noch viel mehr. Othmar Hermann hat die größte private Sammlung zur Vereinsgeschichte der Eintracht. Der Arzt im Ruhestand wird auch beim Pokalfinale in Berlin auf die Suche gehen.

Doc Othmar Hermann in seinem Wohnzimmer zwischen seinen Devotionalien. © Rolf Oeser

Tickets fürs DFB-Pokalfinale: Freude und Frust im Kartenspiel

Teil 1 der Serie: Es gibt in diesen Tagen, da das große Finale in Berlin näher rückt, zwei Gruppen von Eintracht-Fans. Die einen haben Tickets für das Pokalendspiel am 3. Juni gegen Leipzig, die anderen sind leer ausgegangen. Die einen buchen (ziemlich teure) Hotelzimmer, die anderen fragen sich, wie sie vielleicht doch noch an Eintrittskarten kommen könnten. Und in den sozialen Netzwerken diskutieren die beiden Gruppen eifrig darüber, ob die Ticketvergabe fair war. Rund 23 000 Tickets fürs Finale gehen an Eintracht-Fans – das reicht hinten und vorne nicht. Manch einer hofft deshalb auf den Schwarzmarkt – mit teuren Konsequenzen.