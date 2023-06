Podiumsdiskussion in Frankfurt: Rassismus geht alle an

Von: Steven Micksch

Die Gesprächsrunde lauscht den Eingangsworten von Kubi-Geschäftsführer Arif Arslaner (r.). © Peter Jülich

Eine Diskussionsrunde in der Gesellschaft für Kultur und Bildung fordert Zivilcourage, aber auch mehr Anlaufstellen als sichere Gesprächsorte in Hessen. Ein neues Projekt macht Hoffnung.

Nicht wegschauen, sich klar positionieren, auf die Betroffenen zugehen und Zivilcourage zeigen – das ist das richtige Verhalten, wenn man Zeuge einer rassistischen oder anders motivierten Diskriminierung wird. Darin waren sich alle Expertinnen und Experten der Gesprächsrunde zum Thema „Empowerment: Wie wir uns gegen Rassismus wehren können“ in den Räumen der Gesellschaft für Kultur und Bildung am Donnerstagabend einig. Doch wie gehen die Betroffenen nach erlebtem Rassismus damit um?

Angesichts dieser Frage präsentierten die Podiumsgäste – moderiert von FR-Redakteur Timur Tinç – auch ihre Projekte. Sabrina Rahimi vom Verein Türkische Gemeinde in Deutschland stellte das noch junge Modellvorhaben „Community-basierte Beratung gegen Rassismus“ vor. Gefördert vom Bund, sollen dabei Antirassismusstellen in Vereinen, also Communitys entstehen, in denen die Menschen bereits verwurzelt sind oder zu denen sie leichter Vertrauen fassen. Die Berater:innen werden vorab professionell geschult und bieten dann offene, vorurteilsfreie und sichere Gesprächsmöglichkeiten an. Dies soll Betroffene durch Empowerment zu Akteur:innen machen.

„Es braucht Safer-Space-Räume, in denen die Menschen ernstgenommen werden“, sagte Rahimi. Dem stimmte Liisa Yasmin Pärssinen von Response zu. Die Leiterin der Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt sagte, es helfe ungemein, an einem sicheren Ort über das Erlebte zu sprechen. Dabei setze man auf die Einzelberatung von Betroffenen. Das Projekt „Empower dich für Vielfalt“ der Bildungsstätte Anne Frank verfolgt einen anderen Ansatz. Es thematisiert speziell antimuslimischen Rassismus und arbeitet heraus, dass auch viele andere Menschen davon betroffen sind – dies verbinde, sagte Projektleiter Hanif Aroji. In Kollektiven werde erörtert, wie sich Betroffene von Diskriminierung gegenseitig stärken können und wie sich Schwächere schützen lassen.

Dabei würden auch eigene Diskriminierungsgedanken reflektiert und überdacht. Ganz nach dem Motto: „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“

Das Quartett auf dem Podium komplettierte Anton Schumacher, Leiter für Pädagogik und des Sportinternats bei Eintracht Frankfurt. Bei der Arbeit mit den Nachwuchsspielern würden auch Themen wie Rassismus, Sexismus und Homophobie angesprochen, berichtete er. Eine gemeinsame klare Haltung gegen Rassismus sei schnell gefunden. Schwieriger sei die Frage, wie man auf dem Feld reagiere, wenn jemand aus der eigenen Mannschaft beleidigt werde. Würde man es zum Spielabbruch kommen lassen, vor allem in einem wichtigen Spiel? Eine allgemeingültige Antwort habe man bisher nicht gefunden.

Aroji führte aus, die meisten Teilnehmer:innen am Projekt der Bildungsstätte seien Jugendliche. Häufig stelle sich die Frage, wohin man sich nach einem Rassismusvorfall wenden könne. „Es gibt keine niedrigschwelligen Angebote“, kritisierte er. Vertrauenslehrkräfte, die durchaus Anlaufstelle sind, redeten den Jugendlichen das Ganze oft aus und behaupteten, sie hätten etwas missverstanden. Arojis Forderung: „Es braucht mehr Aufklärung über Antidiskriminierungsstellen.“

Pärssinen erinnerte daran, dass es die Pflicht der gesamten Gesellschaft sei, sich mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen. Die Ausrede, es betreffe einen nicht, dürfe nicht gelten. Man müsse bei sich selbst anfangen.