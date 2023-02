Plakate überklebt: Camara statt Becker oder Rottmann

Von: Timur Tinç

Hier hat jemand das Gesicht von CDU-Kandidat Uwe Becker überklebt und fordert die Menschen auf, Yamos Camara zu wählen. © Privat

Die Freie Partei Frankfurt (FPF) und deren Kandidat Yamos Camara wissen nicht, wer die Plakate überklebt haben soll.

In der Stephanstraße hängen zahlreiche Plakate mit Kandidatinnen und Kandidaten zur OB-Wahl am 5. März in Frankfurt. Direkt über dem Gesicht klebt nun auf mehreren davon „OB-Wahl 05.03.2023, Yamos Camara, Für Frankfurt“. Yamos Camara ist der Oberbürgermeisterkandidat der Freien Partei Frankfurt (FPF).

„Wir wissen nicht, wer das gemacht hat“, sagt der Parteivorsitzende Benjamin Klinger im Gespräch mit der FR. Seine Partei sei bereits in Kontakt mit der Partei „Die Linke“, die sich über zehn überklebte Plakate beschwert habe. Die FPF habe nicht die finanziellen Mittel, um eigene Plakate zu drucken, aber schon gar kein Geld, um dann die entsprechenden Strafzahlungen wegen Sachbeschädigung zu begleichen, betont Klinger. „Da sind wohl ein paar Unterstützer:innen über das Ziel hinausgeschossen“, schreibt Camara selbst auf Twitter.

Und hier ist noch ein Plakat von Manuela Rottmann (Grüne) überklebt worden. © Privat

Der 41-jährige Bürokaufmann hat zumindest ein Plakat selbst kreiert und an eine Hauswand gehängt. Darauf ist ein berühmtes Internet-Meme zu sehen, wo Superheld Batman seinem Partner Robin eine schallende Ohrfeige gibt. „Wähl Yamos du Hund!“ steht in der Sprechblase. Robin antwortet daraufhin: „Aua“.