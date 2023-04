Plädoyer für Waffenverbote im Frankfurter Bahnhofsviertel

Von: Georg Leppert

Die Polizei wünscht sich eine Waffenverbotszone im Rotlichtviertel. © peter-juelich.com

Nach monatelangen Diskussionen fordern CDU und FDP im Römer jetzt eine schnelle Entscheidung.

Seit Monaten diskutieren die Stadtverordneten über eine Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel. Nun rückt eine Entscheidung offenbar näher. Die Grünen wollen sich voraussichtlich in zwei bis drei Wochen festlegen, ob sie eine solche Zone unterstützen. Das kündigte Fraktionschef Dimitrios Bakakis am Dienstag im Gespräch mit der FR an. Unterdessen drängen FDP und CDU auf schnelle Waffenverbote in den Straßen am Hauptbahnhof.

„Neben der Verbesserung des Sicherheitsgefühls und der Abschreckung potenzieller Täter dient die Waffenverbotszone insbesondere der Gewaltprävention“, erklärte Yanki Pürsün, Fraktionsvorsitzender der FDP im Römer. Er verwies darauf, dass sich die OB-Kandidat:innen von Grünen, CDU und SPD für ein Verbot des Tragens von Waffen im Bahnhofsviertel ausgeprochen hätten.

Bahnhofsviertel: FDP für schnelles Handeln

Eine vor kurzem getroffene Entscheidung der schwarz-grünen Landesregierung mache die Einrichtung einer solchen Zone noch einfacher, sagte Pürsün. So sei eine erhöhte Kriminalitätsbelastung in dem betroffenen Gebiet nicht mehr die Voraussetzung für einen entsprechenden Beschluss. Doch im Bahnhofsviertel seien die Bedingungen für eine Waffenverbotszone ohnehin stets erfüllt gewesen, nun müsse aber auch rasch gehandelt werden, sagte der FDP-Politiker.

Ähnliches ist von der CDU im Römer zu hören. Sie verbindet ihre Forderung nach einer Waffenverbotszone mit scharfer Kritik an der im Rathaus regierenden Koaltion aus Grünen, SPD, FDP und Volt. Seit September vorigen Jahres diskutierten die Stadtverordneten über den Antrag der CDU, sagte deren sicherheitspolitischer Sprecher Martin-Benedikt Schäfer. Immer wieder werde die Entscheidung vertagt. „Das Gezerre um die Waffenverbotszone ist ein Trauerspiel“, sagte Schäfer. „Im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung ist die Koalition offensichtlich handlungsunfähig und zerstritten.“

Mehr Delikte im Bahnhofsviertel

Schäfer untermauerte seine Forderung mit aktuellen Zahlen aus der Kriminalstatistik. Danach haben Körperverletzungsdelikte im Bahnhofsgebiet um 30 Prozent zugenommen. „Welche Fakten soll die Polizei dem Frankfurter Magistrat denn noch vorlegen, damit er endlich reagiert?“, fragte Schäfer.

Doch so einfach liegen die Dinge zumindest für Grüne und SPD nicht. „Wir müssen noch einige Fragen klären“, sagte Dimitrios Bakakis. Unklar sei etwa, ob auch Pfefferspray unter das Verbot fallen sollte. Viele Prostituierte, Obdachlose, aber auch Passant:innen hätten Sprühdosen zur Verteidigung dabei und fühlten sich damit sicherer. Zwar sei es möglich, die Sprays vom Verbot auszunehmen. „Aber ein Großteil der Taten wird damit begangen“, sagte Bakakis, „und dann stellt sich die Frage, wie sinnvoll die Regelung bei einer solchen Ausnahme noch ist.“