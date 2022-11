Peter Feldmann vor Gericht

Der vierte Verhandlungstag im Prozess gegen Peter Feldmann steht an.

Korruptionsprozess

Der Korruptionsprozess gegen den Oberbürgermeister wird am Mittwoch fortgesetzt.

Der vierte Verhandlungstag im Korruptionsprozesses gegen Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) steht am heutigen Mittwoch an. Weiterhin muss sich der OB wegen des Verdachts der Vorteilsannahme vor Gericht verantworten – allerdings sitzt er das letzte Mal dabei als Oberbürgermeister auf der Anklagebank. Da ihn die Bürger:innen am vergangenen Sonntag abgewählt haben, wird er mit Ablauf des Freitags aus dem Amt scheiden.

Der Prozess am heutigen Mittwoch beginnt um 9.30 Uhr vor dem Landgericht. Geladen sind fünf Zeug:innen, darunter ein ehemaliger Personalleiter der Arbeiterwohlfahrt (AWO), eine ehemalige Leiterin eines Frankfurter Seniorenheims sowie ein ehemaliger Leiter einer Frankfurter Kita.

Feldmann wird vorgeworfen, dass seine frühere Lebensgefährtin und spätere Ehefrau aufgrund seiner Stellung als Leiterin einer Kita zu viel Geld und einen Dienstwagen erhalten haben soll. Zudem soll im Wahlkampf 2018 die AWO Feldmann durch das Einwerben von Spenden unterstützt haben. Als Gegenleistung soll es ein stillschweigendes Übereinkommen gegeben haben, AWO-Interessen „wohlwollend“ zu berücksichtigen.

Am ersten Verhandlungstag war die Anklageschrift verlesen worden, am zweiten hatte Feldmann erklären lassen, das Verhältnis zu seiner Ehefrau sei sehr problematisch gewesen. Der dritte Verhandlungstag in der vergangenen Woche hatte nur zehn Minuten gedauert, weil Feldmann aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht erschienen war.