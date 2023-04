Per Funkgerät aus Frankfurt in die ganze Welt

Von: Steven Micksch

Klaus-Dieter Friedrich inmitten seiner Technik, die ihn mit der Welt verbindet. © Renate Hoyer

Der Frankfurter Klaus-Dieter Friedrich ist seit 49 Jahren Amateurfunker und lernt immer noch Neues dazu. Aktuell konzentriert er sich auf die Übertragung per Satellit.

Klaus-Dieter Friedrich sitzt auf seinem Stuhl vor dem großen Holztisch, auf dem zwei Monitore, Funkgeräte, ein Morseapparat und allerlei weitere Technik stehen. Alle fünfzehn Sekunden dringen Geräusche aus dem Funkgerät, die man sonst nur von alten Radios kennt, wenn man versuchte, die richtige Senderfrequenz einzustellen. Während es fiept und quietscht, laufen auf dem Monitor ein paar farbige Zeilen durch. Der 67 Jahre alte Amateurfunker hat Kontakt zu jemandem aus der Türkei aufgenommen.

Das Computerprogramm sendet Friedrichs Rufnamen DL2FCQ. Der Mann aus Antalya antwortet mit seinem Rufzeichen: TA4AV. Friedrich antwortet “-10“, das heißt, dass das andere Signal mit zehn Dezibel unter Rauschen zu vernehmen ist – eine schlechte Verbindung. Er bekommt eine Rückantwort „R -18“ – Friedrichs Signal ist also noch schlechter. Beide senden noch ein „73“, was so viel wie „Viele Grüße“ bedeutet, dann endet der Kontakt. „Für uns ist es wichtig, die Verbindung zu haben, nicht so sehr, was wir senden“, sagt Friedrich angesichts der kurzen Konversation.

Seit 49 Jahren ist der gebürtige Frankfurter im Amateurfunk unterwegs. Er ist Vorsitzender des Ortsverbands Frankfurt-West, Kürzel F49. Daneben gibt es noch zwei weitere Ortsverbände in Frankfurt: F5 und F57. In Hessen gibt es mehr als 60 Ortsverbände, in ganz Deutschland rund 1000. Friedrichs Verband hat 35 Mitglieder, nicht alle wohnen mehr in Frankfurt. Das ist für das besondere Hobby aber auch nicht unbedingt notwendig. In Kontakt bleibe man seit Corona per Videokonferenz oder eben per Funk.

Ist das Hobby nur was für alte Männer mit Hang zur Nostalgie? Friedrich hofft, dass dieser Eindruck nicht entsteht. Längst ist das Funken nicht mehr das Senden an angestaubten Maschinen, sondern hat den Sprung ins digitale Zeitalter gemacht. Der F49-Verband experimentiert mit Digitalfunk (DMR, D-Star, Tetra). Friedrich hat mehrere handliche Funkgeräte auf seinem Tisch stehen. Wie auf Stichwort meldet sich ein Vereinskollege aus dem Urlaub in Frankreich über eines der Geräte. Blitzschnell berichtet er, wie lange er noch dort weilt und was gerade ansteht.

Der Ortsverbandchef selbst ist gerade zunehmend im Bereich „Software Defined Radio“, kurz SDR, unterwegs. Dabei werden die Signale am Computer verarbeitet. Der 67-Jährige würde gern eine Satellitenstation programmieren, denn seit einigen Jahren hat der Amateurfunk einen geostationären Satelliten. Dieser gehört eigentlich Katar und die Funker dürfen zwei daran befestigte Transponder nutzen. „Ich würde gern mit eigenen Mitteln Signale von da empfangen und auch selbst darüber senden“, sagt Friedrich.

Amateurfunktag Der 18. April gilt als Weltamateurfunktag. An jenem Tag 1925 wurde der Internationale Amateurfunkverband (IARU) in Paris gegründet. Das Motto lautet in diesem Jahr „Menschliche Sicherheit für alle“ und soll darauf hinweisen, dass der Amateurfunk einen substanziellen Beitrag zur Lösung der aktuellen Sicherheitsherausforderungen leisten kann. Längst gibt es auf lokaler Ebene Notfall-Systeme, die auf den Amateurfunk zurückgreifen. Der DARC ist der größte deutsche Amateurfunkverband mit rund 33 000 Mitgliedern. Auch die Frankfurter Ortsverbände sind Teil davon. Kontakt zu den hessischen Ortsverbänden gibt es unter www.darc.de im Internet. Wer gleich mit dem Verband Frankfurt-West Kontakt haben will, kann das per E-Mail an dl2fcq@darc.de tun. mic

„Mein Großvater war daran schuld“, sagt Friedrich, wenn man ihn fragt, wie er zu seinem Hobby kam. Der sei nämlich Postler gewesen und habe selbst Übertragungen gemacht. Als er es dem Junior während dessen Grundschulzeit zeigte, war Friedrich fasziniert. Mit zunehmendem Alter und mit einem Mittelwelle-Radio wuchs das Interesse weiter. „Was man damit mitten in der Nacht hören konnte“, erinnert sich der 67-Jährige. Er empfing Piratensender wie Radio Caroline und später sogar Radio Peking. „Mir war nicht wichtig, was dort gesagt oder gespielt wurde, sondern wo die Übertragungen herkamen.“ Um sich tiefer mit der Materie beschäftigen zu können, erwarb er als 18-Jähriger die Amateurfunklizenz für Ultrakurzwelle.

Von da an nahm neben dem Interesse auch die Technik bei Friedrich zu. Er schaffte sich einen Fernschreiber an, ein sehr altes Fax-Gerät kam hinzu und er absolvierte die Morseprüfung, um auch die Kurzwellenlizenz zu erlangen. Die Vielzahl von Lizenzen habe sich heute auf zwei Klassen reduziert. Es gibt die Einsteigerklasse „E“ und eine Normalklasse „A“. Dabei müsse man sich in Gesetzeskunde, Betriebskunde und der Technik auskennen.

Wie „jung“ der Amateurfunk in Deutschland ist, vermag Friedrich nicht abzuschätzen. Früher habe man im Ortsverband ausgebildet und würde das auch gern wieder tun. Am häufigsten kämen die Menschen zum Verein, weil sie sich für die Technik beim Funken begeistern. Andere lieben das Sammeln. Im Bereich der Kurzwelle gibt es die Challenge, alle Länder der Welt anzufunken. Dabei haben die Amateurfunker das Ganze auf die Spitze getrieben und einzelne Inseln separat aufgelistet, um die Schwierigkeit zu erhöhen. Auch die Antarktis darf nicht fehlen. Und hätten Sie Jan Mayen gekannt? Die Insel nordöstlich von Island mit der Kennung „JX“ ist mangels Menschen dort äußerst schwer zu sammeln.

Apropos seltene Inseln: Zu dieser zählt auch Spitzbergen (Kennung „JW“). Auf der Insel zwischen Norwegen und dem Nordpol hat Friedrich bereits Urlaub gemacht, mit dabei war auch eine mobile Antenne samt Funkgerät. Als er schließlich funkte, prasselten die Rufe nur so auf ihn ein. Er antwortete geduldig, bis die Batterie zur Neige ging. Kurz bevor sie alle war, bekam er einen Kontakt mit deutscher Kennung, der ebenfalls von Spitzbergen sendete. Der Angestellte des Max-Planck-Instituts auf Spitzbergen lud ihn zu sich ein und zeigte ihm anschließend die Station. So klein ist die Amateurfunkwelt manchmal.

DL2FCQ ist Friedrichs Rufzeichen (siehe rotes Schild). Die Präfixe DA bis DR sind Deutschland zugeordnet. Der Rest sind fortlaufende Zeichen. © Renate Hoyer

Mit dem Gerät vorne kann Friedrich die Vereinskollegen anfunken. © Renate Hoyer