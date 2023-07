Per App gegen Parkverstöße in Frankfurt

Von: Georg Leppert

Eine Firma bringt in der Debatte um private Anzeigen eine digitale Lösung ins Spiel.

Die Diskussion über den Umgang mit privaten Anzeigen gegen Falschparker:innen in Frankfurt hat man auch im Norden der Republik interessiert verfolgt. In Kiel hat das Unternehmen „Parknotruf“ seinen Sitz, das seine Leistungen mittlerweile auch in Frankfurt anbietet. Ohne viel Aufwand und vor allem ohne Kosten können Nutzer:innen einen Abschleppwagen rufen, wenn der eigene Parkplatz belegt ist. Und zwar auf komplett digitalem Weg. Eine ähnliche Lösung könnte das Unternehmen auch für private Anzeigen entwickeln, die falsch geparkte Autos im öffentlichen Raum betreffen.

Für die Stadt Frankfurt könnte ein solches Angebot durchaus interessant sein. Denn zuletzt gab es emotionale Debatten über den Umgang mit Anzeigen von Privatleuten. Deren Zahl hat zuletzt stark zugenommen. Bis zu 7000 falsch geparkte Autos wurden – etwa über eine App – gemeldet. Viel zu viele für die Bußgeldstelle des Ordnungsamts. Nur ein Bruchteil davon wurde bearbeitet.

Frankfurt entgeht Bußgeld in siebenstelliger Höhe

Der Stadt entgeht so jedes Jahr Bußgeld in siebenstelliger Höhe. Und die Menschen, die Parkverstöße melden, fühlen sich nicht ernstgenommen, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen.

Für Nicole Frömming, Gründerin und Geschäftsführerin von „Parknotruf“, ist klar: Technische Lösungen müssen her. Die Geschäftsfrau verweist im Gespräch mit der FR auf das Konzept ihres Unternehmens, das zwar nur auf Parkverstöße auf privatem Grund ausgelegt ist. Das Prinzip lasse sich aber wohl auch auf die Bearbeitung von Anzeigen übertragen, wie Frömming erklärt.

Ahndung von Parkverstößen: Wenig Personal nötig

Wer einen eigenen Stellplatz hat, kann sich bei „Parknotruf“ registrieren lassen. In Frankfurt haben das 840 Kund:innen mit insgesamt knapp 2800 Parkplätzen getan. Ist der Platz dann von Falschparker:innen besetzt, müssen die Berechtigten den Verstoß nur über eine App melden und mit zwei Fotos dokumentieren. Schon kommt automatisch ein Abschleppwagen.

Die Kosten, die sonst zunächst die Eigentümer:innen des Parkplatzes zu tragen hätten, übernimmt „Parknotruf“. Später holt sich das Unternehmen das Geld von den Falschparker:innen zurück. Seit „Parknotruf“ vor zwei Jahren seinen Service in Frankfurt anbietet, sind knapp 750 Meldungen über die App eingegangen.

Wenn die Verfahren reibungslos funktionieren, braucht es so gut wie kein Personal. Nur in den Fällen, in denen die Betroffenen Widerspruch einlegen, müssen Menschen sich näher mit dem Sachverhalt beschäftigen. Eine ähnliche Lösung wäre auch für private Anzeigen gegen Falschparker:innen möglich, glaubt Nicole Frömming. Über Ideen will das Unternehmen demnächst beraten.