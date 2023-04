Paulskirchenfest von 18-21. Mai mit Bühnen auf dem Römerberg und am Main

Von: Florian Leclerc

Teilen

Demokratie wird zum Thema - und jeder kann sich an der Diskussion beteiligen. Michael Schick © Michael Schick

Beim Paulskirchenfest von 18. bis 21. Mai gibt es Konzerte am Römer und auf dem Mainkai. Hier die Veranstaltungen in der Übersicht.

Das Programm auf der Römerberg-Bühne am Donnerstag, 18. Mai

13–13.30 Uhr Das Paulskirchenfest wird eröffnet.

13.30–14.30 Uhr Die Brüder- Grimm-Festspiele Hanau spielen Stücke.

15.30–17 Uhr Konzert von Unity-Soundsystem mit Joy Denalane, Max Herre und Patrice.

18–19 Uhr Konzert von Mogli.

20–21.30 Uhr Konzert der hr-Bigband mit Alice Merton.

Römerberg, Freitag, 19. Mai

11–13 Uhr Auftritt der Frankfurter Domsingschule & Bläserschule.

14.15–15 Uhr Konzert von Pia Baris.

16.15–17 Uhr Konzert von Juan Daniél.

18–19 Uhr Konzert von Boppin’B.

20–20.15 Uhr Kurzer Auftritt von Loua.

20.30–21.30 Uhr Konzert von Leslie Clio.

Römerberg, Samstag, 20. Mai

11–12 Uhr Das Rathaus Römer lädt zum Tag der Offenen Tür bis 19 Uhr und eröffnet die Veranstaltung.

13–14 Uhr Auftritt der Musikschule Frankfurt.

15–17 Uhr Auftritt der Musikschule Frankfurt.

17–18 Uhr Konzert von Esther Graf.

20.30–22 Uhr Das Frankfurter Opern- und Museumsorchester und Ensemblemitglieder der Oper Frankfurt mit Generalmusikdirektor Sebastian Weigle spielen Beethoven, Wagner und Verdi.

Römerberg, Sonntag, 21. Mai

11.30–13 Uhr Auftritt des Cäcilienchors.

14–16 Uhr Konzert zur Kampagne „Kinder haben Rechte!“

17–18 Uhr Auftritt von „Die Crackers“.

Das Programm auf der Mainkai-Bühne am Donnerstag, 18. Mai

14–15Uhr Mitmach-Konzert für Kinder mit Nilsen.

16–17.30 Uhr Kabarett mit Sven Kemmler.

18–19 Uhr Konzert der Rapperin Finna.

20–21.30 Uhr Konzert der Jazzkantine.

Mainkai, Freitag, 19. Mai

11–12 Uhr Turnen und Turngeschichte mit dem Turngau Frankfurt.

13–14 Uhr Turnen und Turngeschichte mit dem Turngau Frankfurt.

15–16.30 Uhr Europa-Fest – Europe is yours! mit Jazztrio Udo Salamon und Pulse of Europe.

17–18.45 Uhr Europa-Fest – Europe is yours! mit Poetry Slam und Antagon-Theater.

19–20 Uhr Europa-Fest – Europe is yours! mit irischer Musik von Enbarr’s flight und Donna Harkin.

20.30–21.30 Uhr Konzert von Maeckes.

Mainkai, Samstag, 20. Mai

11–12 Uhr Mitmach-Songs für Kinder mit Wolfgang Hering + Sohn.

13–14 Uhr Konzert des Chors Cantus Wirena.

15–16 Uhr Blasorchester des Turnvereins 1848 Gimbsheim.

17–18 Uhr Elektron, Jazz, Funk und Dub von WNBL (fka Wanubalé).

19–20 Uhr Konzert von Nalan.

21–22 Uhr Konzert von Loi.

Mainkai, Sonntag, 21. Mai

11–12 Uhr Das Struwwelpeter-Museum präsentiert den Männerchor Praunheim.

12.45–13.30 Uhr Indiepop von Belqis. 14.30–15.30 Uhr Krautpop von Newmen.

16.30–18 Uhr Swing von Swing Giants. fle