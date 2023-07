Passgenaue Gesundheitsprävention für Frankfurt

Von: Steven Micksch

Die Stadt Frankfurt beteiligt sich an einem Projekt, das die Lebenslagen der Menschen in den Stadtteilen betrachtet und die Gesundheitsvorsorge daran anpasst.

Ist der Gesundheitszustand von Menschen in Bonames schlechter als der von Bewohner:innen in Harheim? Sterben Menschen in einem bestimmten Stadtteil früher und häufiger, und kann man darauf präventiv reagieren? Auf diese Fragen hat die Stadt Frankfurt bisher keine spezifischen Antworten für einzelne Quartiere. Deshalb haben die Gesundheitsämter der Städte Frankfurt, Dresden und Stuttgart sich für ein Projekt zusammengeschlossen, das die Gesundheit der Menschen in den Metropolstädten nachhaltig verbessern soll. Dafür erstellen sie unter dem Projektnamen „Resilient“ den sogenannten „Dresdner Gesundheitsindex“.

Die Federführung übernimmt das Dresdner Gesundheitsamt, was den Namen des Index erklärt. Alle Partner entwickeln dabei eine Methodik, um Zahlen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung zu gewinnen. Diese Methodik soll künftig allen deutschen Gesundheitsämtern zur Verfügung stehen. Wissenschaftlich unterstützt wird das Projekt vom Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden. Der Projektzeitraum ist bis Ende April 2026 angelegt.

Effiziente Methoden fehlen

„Dank der guten Datenlage durch ,Resilient‘ werden wir unser Angebot für die Bürgerinnen und Bürger noch zielgerichteter ausrichten können. Profitieren werden davon vor allem die Menschen in den Stadtteilen, in denen das Umfeld und die soziale Situation weniger ideal sind“, sagt Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne). Zwar würden die Gesundheitsämter auch jetzt schon Zahlen als Grundlage für ihre Arbeit und Angebote verwenden, doch die aktuelle Datenbasis liege meist nur für eine gesamte Stadt vor und sage wenig über die lebensphasenorientierte, geschlechtssensible oder räumliche Situation der Menschen aus. Zudem fehle es bislang an effizienten Methoden, um die gesundheitliche Lage der Bevölkerung differenziert zu beschreiben.

Das soll der Dresdner Gesundheitsindex ändern. Mit ihm solle die gesundheitliche Lage der Bevölkerung lebensphasen- und geschlechterorientiert auf kleinräumiger Ebene, also in den Stadtteilen und Quartieren, beobachtbar werden. Berücksichtigt werden dabei auch soziale Faktoren, Umweltbedingungen und Gesundheitsversorgung.

Gefördert werden sollen Verhaltensprävention – darunter ist zu verstehen, was jeder individuell für seine Gesundheit tun kann – und Verhältnisprävention. Dieser Begriff beschreibt, was gesamtgesellschaftlich getan werden muss, um ein gesundes Lebensumfeld zu schaffen. Die Verhältnisprävention berücksichtigt unter anderem die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Bürgerinnen und Bürger, etwa Wohnumgebung, Einkommen und Bildung.

Dazu sagt Peter Tinnemann, Leiter des Gesundheitsamts Frankfurt: „Seit langem ist bekannt, dass Menschen, die sozialökonomisch benachteiligt sind, ein erhöhtes Risiko haben, krank zu sein und früher zu sterben.“ Anhand der systematisch erhobenen Zahlen lasse sich künftig eindeutig feststellen, wo in der Stadt Mortalität und Morbidität besonders hoch sind. Zudem lasse sich unter Berücksichtigung aller Faktoren ableiten, wo die Gründe dafür liegen, und was eine Stadt dagegen tun kann.

Nach der Entwicklung spezifischer Merkmale zur Bewertung der Stadtteile sollen im zweiten Abschnitt des Projekts diese Merkmale direkt in Frankfurt angewandt werden, um zielgerichtete Maßnahmen zur Prävention anbieten zu können.