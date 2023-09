Dippemess 2023 in Frankfurt: Öffnungszeiten, Parken, Programm, Besonderheiten

Von: Florian Dörr

Die Dippemess ist zurück in Frankfurt. Am Freitag (31. April) geht es wieder los. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Frankfurt - Die Tradition geht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Damals war das, was heute das größte Volksfest Frankfurts ist, ein mittelalterlicher Verkaufsmarkt für Haushaltswaren. Inzwischen ist die Dippemess ein Anziehungspunkt für Jung und Alt. Am Freitag (31. März) geht es wieder los: Die Frühjahrs-Edition startet.

Die wichtigsten Infos zur Frühjahrs-Dippemess 2023 in Frankfurt im Überblick:

Dippemess 2023 in Frankfurt: Wo findet sie statt?

Im vergangenen Jahr hatte es Diskussionen um einen Umzug der Dippemess gegeben. Hintergrund: Der bisherige Standort wird wohl anderweitig gebraucht. Doch sicher ist: Die Frühjahrs-Edition 2023 findet erneut auf dem Festplatz am Ratsweg in Frankfurt statt. Unweit der Eissporthalle also. Wie und wann es danach mit einem angedachten Umzug weitergeht, das ist bislang unklar. An einem Umzug der Europäischen Schule an den Festplatz gab es zuletzt deutliche Bedenken von Anwohnern und Dippemess-Schaustellern.

Die Dippemess zieht auch im Frühjahr 2023 wieder in den Frankfurter Osten auf den Festplatz am Ratsweg. (Archiv) © Boris Roessler/dpa

Dippemess 2023 in Frankfurt: Start, Programm, Schluss - Wann findet sie statt? Was wird geboten?

Am Freitag (31. März) beginnt die Dippemess Frankfurt im Frühjahr 2023. Danach wird über drei Wochen gefeiert am Festplatz. Das Ende ist für den 23. April terminiert. Dazwischen gibt es - neben den eigentlichen Attraktionen und Fahrgeschäften - einiges an Programm.

Dienstag, 4. April 15 Uhr Kinderschminken Donnerstag, 6. April 16 Uhr Schautöpfern Montag, 10. April 12 Uhr Country-Frühschoppen Dienstag, 11. April 16 Uhr Der Clown Eugenio kommt Samstag, 15. April 15 Uhr Schautöpfern Sonntag, 16. April 11 Uhr Weißwurst-Frühschoppen Dienstag, 18. April 15 Uhr Kinderschminken Donnerstag, 20. April 16 Uhr Schautöpfern Samstag, 22. April 19 Uhr Pink Saturday

Die Attraktionen auf der Dippemess 2023 in Frankfurt sind bei der Frühjahrs-Edition wieder vielfältig: Von der Geisterbahn über das Riesenrad bis zur Wildwasserbahn gibt es zahlreiche Fahrgeschäfte. Die ganz Kleinen kommen etwa auf einem der Kinderkarussells auf ihre Kosten. Dazu gibt es unzählige Gastro-Stände, Los-, Schieß- oder Spielbuden sowie Händler.

Dippemess 2023 in Frankfurt: Anfahrt und Parkplätze?

Die Stadt Frankfurt empfiehlt die Anreise zur Dippemess 2023 in Frankfurt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn unweit des Festplatzes am Ratsweg werden Parkplätze absolute Mangelware sein. Direkt am Ort des Geschehens stehen keine zur Verfügung.

Entsprechend sollte die Station „Eissporthalle/Festplatz“ angesteuert werden. Sie ist zu erreichen mit der U7, der Straßenbahnlinie 12 sowie den Busverbindungen 38 und 103.

Dippemess 2023 in Frankfurt: Wie lauten die Öffnungszeiten?

Nach dem Start am Freitag (31. März) gibt es für Besucher der Frühjahrs-Edition der Dippemess 2023 in Frankfurt mit Blick auf die Öffnungszeiten einiges zu beachten. Vorneweg: Montags (außer Ostermontag) und Karfreitag (7. April) bleibt das Volksfest geschlossen. Die Zeiten im Überblick:

Montag Geschlossen Dienstag bis Donnerstag 15 bis 23 Uhr Freitag bis Samstag 14 bis 24 Uhr Sonntag 12 bis 23 Uhr

Ausnahmen gibt es rund um Ostern:

Gründonnerstag (6. April) 14 bis 24 Uhr Karfreitag (7. April) Geschlossen Ostersonntag (9. April) 12 bis 24 Uhr Ostermontag (10. April) 12 bis 23 Uhr

Für Eltern, die die Frühjahrs-Edition der Dippemess 2023 in Frankfurt mit ihren Kindern besuchen wollen, lohnt sich unter Umständen der Dienstag. Denn: An jedem Dienstag zwischen 15 und 20 Uhr erhalten Kinder bis 12 Jahren an allen teilnehmenden Kinderfahrgeschäften zwei Fahrkarten zum Preis von einer. (fd)