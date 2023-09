Park(ing) Day in Frankfurt: Pflanzen und Stühle auf Parkplätzen

Von: Florian Leclerc

Teilen

Der Park(ing) Day ist 2023 nicht in der Töngesgasse, sondern an der Kreuzung von Fahrgasse und Weckmarkt. © Monika Müller

In Frankfurt wird am Samstag wieder auf Parkplätzen gesessen statt geparkt. Mehrere Veranstalter laden zum Park(ing) Day in der Innenstadt.

Verkehrsverbände und Initiativen laden am Samstag zum Park(ing) Day in Frankfurt ein. Die Veranstalter gestalten Parkplätze an der Kreuzung von Weckmarkt und Fahrgasse zu Aufenthaltsräumen um, in dem sie zum Beispiel Stühle, Tische und Pflanzen aufstellen. Die Aktion ist von 10 bis 17 Uhr geplant. Es ist der achte Park(ing) Day in der Stadt.

„Mit dem Park(ing) Day werden wir zeigen, dass ein Parkplatz in eine wertvolle Fläche verwandelt werden kann, die Raum für die unterschiedlichsten Nutzungen schafft und Frankfurt für alle ein Stück lebenswerter macht“, sagt Alexander Breit von Transition Town Frankfurt.

Fahrrad überprüfen lassen

„Ein Auto belegt etwa zwölf Quadratmeter, diese Fläche ist größer als viele Kinderzimmer“, weiß Wolfgang Hepp vom Radentscheid Frankfurt. Frankfurt sei bereit für die Verkehrswende und Straßen, die mehr seien als Abstellflächen für Autos.

Für den ADFC Frankfurt steht fest: „Immer mehr Menschen fühlen sich durch die Masse an Autos in ihrer Stadt gestört. Gleichzeitig stellen Einzelhandel und auch Gastronomie fest, dass der sogenannte Standortvorteil nicht der Parkplatz direkt vor der Tür ist, sondern die Erreichbarkeit per Fahrrad, ÖPNV und auch zu Fuß.“

Der ADFC überprüft auf Wunsch die Bremsen, Schaltung und Reifen mitgebrachter Fahrräder auf die Funktionstüchtigkeit. Er lädt außerdem zu einem Verkehrsquiz ein.

Den Park(ing) Day in Frankfurt veranstalten unter anderem ADFC, VCD, Greenpeace, Transition Town und BUND. Die Aktion fand erstmals 2005 in San Francisco statt und hat sich seitdem zu einer globalen Bewegung entwickelt.

Auch interessant

Zum Schulstart werben Kinder mit dem Oberbürgermeister und der Polizei in Frankfurt für Rücksicht an Schulwegen.

In Frankfurt geht der Straßenbau in den kommenden Wochen weiter. Vor einem Krankenhaus wird eine barrierefreie Haltestelle gebaut.

Die Stadt Frankfurt saniert ein 400 Meter langes Teilstück der Mainzer Landstraße - eine von 20 Sommerbaustellen in der Stadt.