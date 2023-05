Palmer sei kein Einzelfall

Studierende protestieren gegen Rassismus am Campus Westend. © boeckheler.com

Studierende kritisieren strukturellen Rassismus an der Goethe-Universität. Sie fordern den Ausschluss von Susanne Schröter und die Auflösung ihres Forschungszentrums.

Palmer war kein Einzelfall, sondern ein Beispiel“, steht auf dem Plakat eines Studierenden, das während der Kundgebung am Campus Westend hochgehalten wird.

Kritische Studierenden-Gruppen hatten für Donnerstag zu einer offenen Kundgebung aufgerufen, um einen Reaktionsraum für ihre Kommiliton:innen zu schaffen. Über 150 Teilnehmer:innen kamen für die Demonstration zusammen. Sie sehen im Fall Palmer ein Symptom grundlegender Missstände an der Universität.

Am Freitag hatte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer auf einer Konferenz zum Thema Migration an der Goethe- Universität das N-Wort verwendet und den Holocaust relativiert. Susanne Schröter, Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam, hatte die umstrittene Veranstaltung initiiert.

Die Teilnehmer:innen der Kundgebung fordern eine klare Stellungnahme des Präsidiums, den Ausschluss Schröters und die Auflösung ihres Forschungsinstituts.

„Die Universität und Schröter haben sich von Palmer distanziert, aber nur, um die eigene Machtposition zu schützen“, sagt ein Sprecher während der Veranstaltung. Grundsätzlich werfen die Studierenden der Universität Scheinheiligkeit vor.

Warnungen vor der Migrations-Konferenz vonseiten Studierender seien nicht ernst genommen worden, kritisieren die Teilnehmer:innen. Schröter und Palmer fielen bereits seit langem durch menschenfeindliche Weltbilder auf. Das, was sich am Freitag ereignet habe, sei absehbar gewesen und für Betroffene „ein Schlag ins Gesicht“, sagt ein Student in seiner Rede.

Immer wieder ist zu hören, der aktuelle Diskurs kreise zu sehr um Boris Palmer. Schröter und die Universität sollten stärker in Verantwortung gezogen werden. Ein Sprecher des Arbeitskreises kritischer Jurist:innen wirft der Universität vor, rassistische Praktiken zu schützen, indem man ihnen den Mantel wissenschaftlicher Freiheit umhänge.

Zwei Sprecherinnen einer Occupy Organisation fordern von ihrer Uni eine kritischere Auseinandersetzung mit Deutscher Kolonialgeschichte, der eigenen NS-Vergangenheit und mehr Räume für marginalisierte Gruppen. Eine demokratische Universität müsse hart gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vorgehen und ihre Studierenden vor Diskriminierung schützen.

Der universitäre Betrieb reproduziere stattdessen immer noch koloniale und rassistische Strukturen, kritisiert ein Sprecher. Eine Teilnehmerin blickt in Richtung Uni-Gebäude, sie warnt: „Wir sehen, was ihr tut“.