Othmar Hermann: Der Doc mit der Trüffelnase

Von: Timur Tinç

Doc Othmar Hermann in seinem Wohnzimmer zwischen seinen Devotionalien. © Rolf Oeser

Othmar Hermann hat die größte private Sammlung zur Vereinsgeschichte der Eintracht. Der Arzt im Ruhestand wird auch beim Pokalfinale auf die Suche gehen / Von Timur Tinç

Das Wohnzimmer von Othmar Hermann gleicht einem Mini-Museum von Eintracht Frankfurt. Gläser, Bembel, Wein- und Sektflaschen, Teddybären, das Plakat vom Abschiedsspiel von Jürgen Grabowski mit allen Unterschriften, Bücher, Bälle, Bilder, Anstecknadeln, ein Sondertrikot mit der Aufschrift „Black lives matter“. Um nur einiges zu nennen. Und im Keller seines Geburtshauses in Rödelheim ist noch viel mehr.

Der 70-Jährige sitzt an seinem Schreibtisch und schneidet eben noch die aktuellen Zeitungsartikel über seinen Herzensverein aus der Frankfurter Rundschau und der „FAZ“ aus, steckt sie in eine Folie und verstaut sie dann in einem Ordner. Über 600 Ordner dokumentieren fast lückenlos die Ergebnisse, Aufstellungen und Berichte in der Eintracht-Historie. „Ich bin ein haptischer und visueller Mensch“, sagt Hermann, lässt sich in seinen Sessel fallen und zündet sich genüsslich eine Zigarre an. „Für andere ist es nur Altpapier“, sagt er und lacht. Für den Arzt im Ruhestand gehört es zu seinem Leben dazu.

Fast 30 Jahre lang war das heutige Wohnzimmer vom „Doc“ oder „Doc Hermann“, wie er in Eintracht-Kreisen genannt wird, seine Praxis und davor die seines Vaters. Hier hat er Patientinnen und Patienten empfangen und behandelt. Sein Vater war Internist, mit zwölf Jahren wusste der kleine Othmar schon, das er einmal Medizin studieren wollte. Nach zwölf Jahren als Chirurg im Markus-Krankenhaus übernahm er die Praxis im Jahr 1998. Wegen der schweren Erkrankung seiner Frau ist er 2016 in den Ruhestand gegangen und hat seine Eva bis zu ihrem Tod im vergangenen Jahr gepflegt. Bei ihrer Beerdigung wurde die Eintracht-Hymne „Im Herzen von Europa“ gespielt. Trotz der nicht einfachen Zeit hat Hermann sich immer des Lebens und seiner Leidenschaften erfreut.

Mit dem Eintracht-Virus hat sich Hermann am 14. August 1965 angesteckt. Das 2:0 gegen den Hamburger SV war sein erstes Livespiel im Waldstadion. Das Programm und das Ticket hat er aufgehoben. Damals hat der begeisterte Cineast schon Filmprogramme gesammelt, 50 000 davon liegen im Keller. Zu diesen gesellten sich Filmplakate, später Vinyl-Soundtracks dazu. Nebenbei legte er sich auch eine Micky Maus-Sammlung zu, woraus eine Comic-Sammlung entstand.

Mitte der 60er Jahre begann dann auch seine Jagd nach Eintracht- und Fußballdevotionalien. Hermann schätzt, dass er rund 150 000 Euro investiert hat. Während die allermeisten Vereine noch gar nicht den Wert der eigenen Historie erkannt haben, lief Hermann über Flohmärkte, stöberte bei Tauschbörsen, sprach ehemalige Spieler und Vereinsverantwortliche an und inserierte jahrzehntelang in der Zeitung. „Ich hab so eine Trüffelnase“, sagt er. Von der jahrelangen „Sammelwut“, wie sie die Eintracht-Vorstände Axel Hellmann und Philipp Reschke in der Festschrift zu Hermanns 70. Geburtstag bezeichnen, hat der Verein enorm profitiert.

Hermann ist „historischer Beauftragter“ des Eintracht-Museums, hat ihm einige Stücke aus seiner Sammlung zur Verfügung gestellt. Bei Anfragen zu Bildern und Recherchen zu den verschiedensten Themen steht er zur Verfügung. 2006 hat er zusammen mit Frank Gotha das Buch „Im Herzen von Europa“ herausgebracht. 2010 folgten „Adler auf der Brust“ und 2013 „Sternstunden“, die er jeweils mit Jörg Heinisch zusammen geschrieben hat.

„Ich habe ein fotografisches Gedächtnis“, sagt Hermann. In der Corona-Zeit hat er sich samstags mit Museumsleiter Matthias Thomas zusammengesetzt und alte Pressefotos beschriftet. „Ich kenne alle Namen bis 1999“, sagt er. Danach war die Spielerfluktuation zu groß. Sein Wissen teilt er seit 2011 regelmäßig in „Docs Sprechstunde“ auf der Waldtribüne vor jedem Heimspiel. Seit 2005 hat er eine Dauerkarte auf der Gegengeraden, Block 26A, Reihe 10, Sitz 16. Sein Bruder Wolfgang sitzt auf Sitz 15.

Beim Pokalfinale in Berlin gegen Leipzig wird Doc Hermann mit seiner neuen Lebensgefährtin Sabine auf der VIP-Tribüne Platz nehmen. Da der DFB seit einigen Jahren kein eigenes Programm mehr zum Finale herausgibt, setzt Hermann auf die „Freaks“, die eigene produzieren. „Vielleicht gibt es ja auch welche im VIP-Bereich.“ Von den Länderspielen hat er bis auf drei Stück alle.

Sein Lieblingsspieler im Eintracht-Dress war übrigens Peter Kunter, weil er auf der gleichen Position wie Hermann in seiner Freizeitmannschaft gespielt hat: im Tor. „Damals nannte man mich den schwarzen Panther von Ginnheim“, erzählt er lachend. Von den Helden seiner Jugend sind mittlerweile viele verstorben. „Wenn ich irgendwann in die Grube fahre, ist schon alles mit dem Matze Thoma geklärt“, sagt er in Bezug auf seine Sammlung. Solange Körper und Geist noch mitmachen, wird Othmar Hermann weiter aus seinem Fundus über die Eintracht erzählen.

Im kommenden Jahr wird er 50-jähriges Jubiläum als Eintracht-Mitglied feiern. Seinen 70. Geburtstag hat er im Museum gefeiert. Für das Jubiläum wird sich die Eintracht für ihren „Doc“ sicher auch was Feines einfallen lassen.