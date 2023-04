Oster-Essen Frankfurt: Grüne Soße im Nieselregen

Frankfurt

Das Oster-Essen für Hilfsbedürftige ist stark nachgefragt, aber ein bisschen ungemütlich.

Es ist nicht das Wetter für Essen zum Mitnehmen. Zumindest nicht, wenn man auf der Straße lebt. Sieben Grad, Nieselregen. Dennoch hat sich im Innenhof des Römers am Karfreitag kurz nach 12 Uhr eine lange Schlange gebildet. Die Menschen stehen an für ein kostenloses Essen. Die Speisung der Bernd-Reisig-Stiftung an Ostern hat schon Tradition. Es gibt Grüne Soße, Kartoffeln und hartgekochte Eier. Auch nicht unbedingt ein Gericht für Take-away. Dazu gibt es noch eine große Papiertüte mit Getränken, Obst und Hygieneartikeln.

Mit dem Essen und der großen Papiertüte beladen, suchen sich die Menschen ein halbwegs trockenes Plätzchen. Ein Mann findet es „ein bisschen komisch“, dass er sein Essen auf einem Pfosten im Stehen einnimmt. Die Römerhallen, in denen die Stiftung in der Weihnachtszeit ein warmes Mahl kredenzt, sind leer.

Die Speisung an Ostern als Open-Air-Veranstaltung sei gewollt, sagt Cheforganisator Reisig. „Wir hätten nach innen gekonnt, aber wir wollten nicht“, stellt er klar. Die Aktion an Ostern sei in den ersten acht Jahren auf der Dippemess über die Bühne gegangen. Dann kam die Pandemie. Die Grüne Soße sollte es trotzdem geben und der Charakter als Open-Air-Veranstaltung auch mit dem Umzug an den Römer gewahrt werden. „Bislang hatten wir immer gutes Wetter“, so Reisig.

Großes Murren über die Essenausgabe im Nieselregen und ohne Sitzgelegenheit gibt es nicht. Zu groß scheint die Dankbarkeit der Menschen über eine kostenlose Mahlzeit, abgepackte Getränke und frisches Obst. Die Dankbarkeit geht bei einigen aber nicht so weit, die Abfälle dann auch zu entsorgen.

Entlang der Römer-Mauern in der Bethmannstraße gibt es viele der leeren Einwegbehältnisse, in denen die Grüne Soße war. Orangen- und Eierschalen landen achtlos auf dem Trottoir. Auch viele der großen, weißen Tüten mit der verräterischen Aufschrift „helfen helfen – Bernd-Reisig-Stiftung“ werden stehen gelassen, die Geschenke umgepackt.

Nach einer Stunde Essensausgabe gibt es keine Kartoffeln mehr. Reisig sagt, es werde bald Nachschub erwartet – aus Offenbach. Wie schon im Vorjahr ist dort der Andrang weniger groß als in Frankfurt. „Eigentlich“, sinniert Reisig, sei das eine Veranstaltung, „von der man hofft, dass sie sich irgendwann erübrigt“. Doch der Zulauf in Frankfurt sei größer denn je. „Vergangenes Jahr waren die Kartoffeln um 15 Uhr alle, diesmal schon um 13 Uhr, das sagt doch alles“, so Reisig.

Dabei konnten im Vorfeld gar nicht so viele Flyer verteilt werden, verrät Ginette Groß. Die ehrenamtliche Helferin leitet die Essensausgabe und koordinierte auch die Verteilung der Flyer am Vortag. Doch viele der Menschen, die sich als Freiwillige gemeldet hätten, seien gar nicht gekommen.

Dennoch, sagt Reisig, ohne die ehrenamtlich Helfenden sei eine solche Speisung für Hilfsbedürftige gar nicht zu stemmen. Zumal in diesen Zeiten, in denen die Kosten für Energie und Essen immens gestiegen seien. Nur durch die Aufstockung von Spenden sei die Aktion überhaupt möglich gewesen.