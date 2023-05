Wolkenparadies wartet auf Kinder

Teilen

Bildungsdezernentin Sylvia Weber (li.) und Einrichtungsleiterin Sybille Frank zeigen sich im Wolkenparadies für die Jüngsten. e. sauda © Enrico Sauda

Das Kinderzentrum Gref-Völsing-Straße im Ostend ist nun offiziell eröffnet.

Kinder waren keine da, als der Ort, der extra für sie entstanden ist, am Mittwoch offiziell eröffnet wurde. Sie hatten jedoch so etwas wie Avatare hinterlassen, die Jungen und Mädchen, die in dem neuen Kinderzentrum Gref-Völsing-Straße bereits betreut werden. An den Wänden des Bewegungsraums, in dem sich die geladenen Gäste zum Empfang versammelten, hingen lauter bunt ausgemalte Silhouetten, die alle den Namen des jeweiligen Kreativen trugen und in deren Sprechblasen das Urteil der kritischen Kleinen stand. „Mir gefällt der Flur besonders gut“, hatte etwa Armin diktiert.

Welt-Raum nennen die Kinder den Ort, an dem die Erwachsenen nun standen. Weil die Gruppenräume nach Sonne, Mond, Sternen und einem Regenbogen heißen.

Darüber hinaus gibt es ein Atelier und einen Forscherraum, ein zusätzliches kleines Wolken-Paradies für die Jüngsten und zwei Außenbereiche mit Spielgeräten. In einer modernen Küche wird das gelieferte Essen aufbereitet und verteilt, und es gibt auch einen großzügigen Bereich für das Personal.

Dieses stellt noch einen Knackpunkt dar. Schon seit 1. Juli 2022 steht das Kinderzentrum Gref-Völsing-Straße zur Verfügung. Je zwei Krippen- und Kindergartengruppen könnten hier betreut werden, insgesamt 66 Jungen und Mädchen ab einem Jahr bis zum Schuleintritt fänden Platz. Doch bei aktuell 14 Mitarbeitern in unterschiedlichsten Funktionen und mit verschiedensten Vertragsformen werden nach Auskunft von Leiterin Sybille Frank bislang nur zwei Gruppen gestemmt.

Und auch diese konnten wegen der schwierigen Personallage nur stufenweise aufgebaut werden. Eine weitere stößt mit zwei Erzieherinnen laut der Frankfurter Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) dazu, wenn zum 1. Juli das Kinderzentrum Hanauer Landstraße zwecks Sanierung geschlossen wird. Die neun Jungen und Mädchen dürfen sich nach einem Jahr entscheiden, ob sie bleiben oder wieder zurück in die alte Einrichtung wollen. Beim Anblick der frisch gebauten Räume würde Weber, wie sie sagte, das Urteil leicht fallen. „Dies ist eine Investition in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und in die Zukunft der Stadt“, betonte die Politikerin. In dem neuen Wohnquartier Schwedler Carré stellt die Einrichtung die dritte und jüngste dieser Art dar. 700 neue Wohnungen verdeutlichten die Notwendigkeit dieser Kinderzentren, die sich für 22 Gruppen mit 400 Kindern eignen.

In der Gref-Völsing-Straße arbeitet man laut Weber nach dem britischen Konzept „Early Excellence“. Jedes Kind werde dabei als „besonders und einzigartig“ angesehen und die Eltern als Experten für ihre eigenen Sprösslinge miteinbezogen.

Der Ort, an dem dies nun geschehen soll, das Gelände des alten Güterbahnhofs Ost, war laut Clemens Dietrich von dem ausführenden Unternehmen Max Baum Immobilien ursprünglich für ein innovatives Kultur- und Büroviertel vorgesehen; die demografische Entwicklung führte zu einer Planänderung und zu dem jetzt hochgezogenen Wohnviertel mit Baukosten in Höhe von 235 Millionen Euro.

Funktionalität und Sicherheit standen für die Architekten beim Kinderzentrum im Fokus, wie Aladin Koujan vom Frankfurter Büro Karl Dudler erläuterte. Auf grelle Farben sei verzichtet worden, um den Kindern selbst die Wahl zu lassen, wie sie ihre Umgebung gestalten wollen. So ist der Boden draußen in Grau, drinnen in Graublau gehalten.

„Es ist ein inspirierender Ort“; betonte Frank. Jetzt muss sein Potenzial nur noch voll ausgeschöpft werden.