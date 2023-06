Radschnellweg-Trasse kommt auf den Prüfstand

Ostend

Von Matthias Bittner schließen

Weitere Untersuchung für geplante Trasse Strecke im Ostpark soll Folgen für Natur klären. Der Magistrat befürchtet Konflikte zwischen Radfahrenden und Menschen, die zu Fuß unterwegs sind.

Der Ostpark steht seit 1986 unter Denkmalschutz. Das ist mit ein Grund, weshalb der Magistrat Bedenken hat, die Strecke des nordmainischen Radschnellweges Hanau durch beziehungsweise entlang der 1911 eröffneten Grünanlage zu führen. Noch größere Kopfschmerzen bereiten dem Magistrat aber die zu erwartenden Konflikte zwischen Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, und denen, die auf dem Rad sitzen. „Davon wäre insbesondere der Bereich des ,Kastanienplatzes‘ zwischen Ostpark-Café und Ostpark-Weiher betroffen“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme.

Der Ortsbeirat 4 (Bornheim, Ostend) hatte nachgefragt und wollte wissen, warum die Trassenführung nun plötzlich wieder Gegenstand der Diskussion sei und geändert werden soll. Ein entsprechender Bericht des Magistrats jedenfalls lege diese Vermutung nahe. Das versteht das Stadtteilparlament nicht. Denn die Planungen für einen nordmainischen Radschnellweg von Frankfurt über Maintal bis nach Hanau hätten vor vielen Jahren begonnen.

Der Ortsbeirat sei davon ausgegangen, dass die Trassenführung mit den Empfehlungen der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019 grundsätzlich geklärt sei. Als unmittelbar betroffener Ortsbeirat sei es wünschenswert, mehr Details zu erfahren und in den weiteren Prozess eingebunden zu werden und formulierte deshalb einen ganzen Fragekatalog zum Thema und zu Alternativen.

So sieht der Magistrat nicht nur die Strecke im oder am Ostpark kritisch, auch die Trasse im Riederwald sei alles andere als optimal. Es gibt naturschutzrechtliche Bedenken. Eingriffe in die Waldflächen seien bereits durch den Bau der Nordmainische-S-Bahn unvermeidbar. Durch den Bau des Radschnellweges ergäbe sich eine zusätzliche Verkehrssicherungspflicht – auch für die Bäume, die von Fledermäusen als Behausung genutzt werden.

Nach Auskunft des Magistrats sollen die Punkte in einer erweiterten Machbarkeitsstudie untersucht werden. Im Blick haben die Planer das Siedlungsgebiet nördlich der Bahnstrecke Frankfurt – Hanau, also den Abschnitt zwischen Vilbeler Landstraße im Osten und Ostbahnhof im Westen. Speziell geht es um den Trassenverlauf über Wächtersbacher Straße, Am Erlenbruch, Max-Bromme-Steig, Am Bornheimer Hang und Ostparkstraße. Der Regionalverband hat laut Magistrat bereits einen Förderantrag für die rund sechs Monate dauernde Untersuchungsphase gestellt. Ergebnisse könnten voraussichtlich 2024 vorliegen.

Auf den Bau der Radwegverbindung im Stadtgebiet hätten die zusätzlichen Planungen laut aktueller Stellungnahme keinen maßgeblichen Einfluss. Dort heißt es: „Die Lage des Übergabepunkts an der Stadtgrenze zu Maintal ist durch die entsprechenden Grundsatzbeschlüsse der beteiligten Kommunen hinreichend fixiert, so dass die jeweilige Abschnittsplanung unabhängig erfolgen kann.“ Vor 2030 ist mit einer Realisierung aber nicht zu rechnen. Der Grund: Die Trasse gehöre zu den Planungsgebieten Nordmainische S-Bahn und Riederwaldtunnel. Bei beiden gibt es noch viel zu tun.

Laut Magistrat wird der Ortsbeirat 4 über den Stand und die Ergebnisse der ergänzenden Machbarkeitsstudie informiert. Das Stadtteilparlament ist als direkt betroffener Ortsbeirat in den Beteiligungsprozess involviert.