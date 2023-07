Lebenswerter Ort statt Steinwüste: Paul-Arnsberg-Platz ist fertig

Von: Fabian Böker

Die Arbeiten zur Umgestaltung des Paul-Arnsberg-Platzes in Frankfurt sind abgeschlossen. Weitere Plätze im Stadtgebiet werden folgen.

Frankfurt – Mit Theorie und Praxis ist es ja oft so eine Sache. Beispiel Umgestaltung von Plätzen in Frankfurt. Die Stadt hat vor einigen Monaten einen sogenannten Leitfaden für klimaangepasste Stadtplatzgestaltung herausgegeben, der Ziele und Projekte vorstellt, die die Wohn- und Lebensqualität an den städtischen Plätzen verbessern sollen. Außerdem zeigt er Beispiele, die schon realisiert, im Bau oder in Planung sind. Und damit zur Praxis. Denn der erste Platz ist jetzt fertig: Die Arbeiten auf dem Paul-Arnsberg-Platz sind abgeschlossen; am gestrigen Mittwoch wurden die Bauzäune entfernt.

Paul-Arnsberg-Platz in Frankfurt wieder für Allgemeinheit zugänglich

Der Platz ist jetzt wieder für die Allgemeinheit zugänglich, erstmals seit September 2022. Da haben die Umbauarbeiten begonnen, in deren Zuge fast 50 Prozent des Platzes entsiegelt wurden, zugunsten von mehr Grünanteil. Es wurden große Baumgruben angelegt, die den 30 neuen Bäumen auch in Trockenzeiten ein ausreichendes Wasserreservoir bieten sollen. Ein Beitrag zum Klimaschutz also.

Mitten im Beton sind jetzt auch Bäume zu finden. © Rolf Oeser

Den will die Stadt leisten, indem sie nach und nach Plätze umgestaltet, die gemeinhin als Betonwüste gelten. Als Orte, die kaum Schatten spenden und sich daher gerade im Sommer unerträglich aufheizen. Als Areale, auf denen sich die Menschen – vor allem Kinder – äußerst ungerne aufghalten.

Den Anfang machte der nach Paul Arnsberg benannte Platz im Ostend, zwischen Sonnemann-, Rückert- und Ostendstraße gelegen. „Das wird hier ein Wallfahrtsort“, hatte Umwelt- und Klimadezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) zu Beginn der Arbeiten gesagt, denn dabei geschehe Richtungweisendes: Eine Stadt korrigiert einen Irrtum, entsiegelt den Boden, pflanzt Blumen und Bäume für die Zukunft. Beteiligt an den Planungen war auch die Bürgerinitiative „Papi“ des Vereins „Lebenswertes Ostend“. Gemeinsam wurde eine Steinwüste in einen lebenswerten Ort verwandelt.

Leitfaden Der städtische Leitfaden für klimaangepasste Stadtplatzgestaltung ist zwar in erster Linie für Ämter und Planungsbüros gedacht, soll aber auch Bürgerinnen und Bürgern als Informationsbroschüre dienen. Sie ist kostenlos unter frankfurt.de/leitfaden- stadtplatzgestaltung abrufbar.

Auf Frankfurter Paul-Arnsberg-Platz sollen noch weitere Orte folgen

Und das soll noch lange nicht das Ende sein. Die Entsiegelung soll nach Angaben der Stadt als Modellprojekt dienen für die dringend notwendigen Maßnahmen im restlichen Stadtgebiet. Für diese erstellt das Grünflächenamt derzeit eine Prioritätenliste, die erst 2024 fertig werde. Noch prüfe die Verwaltung viele Plätze anhand von Indikatoren aus dem bereits erwähnten Leitfaden Stadtplatzgestaltung. Da ist sie wieder, die Verbindung von Theorie und Praxis.

Denn abseits der noch laufenden Erstellung sind zwei Projekte bereits beschlossen, die als nächstes an der Reihe sind. Da wäre zunächst der Riedbergplatz. Dessen Umbau ist beschlossen und finanziert, eine Bürgerinitiative hat sich auch hier sehr umtriebig gezeigt.

Die Bänke wurden überdacht, der Aufenthalt hier kann jetz angenehmer sein. © Rolf Oeser

Paul-Arnsberg-Platz in Frankfurt: Atzelbergplatz als Nächstes an der Reihe

Und sie war in gewisser Weise Vorbild für eine Initiative aus dem Umfeld des Atzelbergplatzes in Seckbach, die kürzlich mit einem überdimensionalen gemalten Klimanotruf auf dem Platz für Aufsehen gesorgt hat. Wenige Tage später sicherte Rosemarie Heilig den Aktivisten und Aktivistinnen in einer Sitzung des städtischen Umwelt- und Klimaausschusses zu: „Wir ziehen den Atzelbergplatz vor.“ (Fabian Böker)

