Ostend: Ein Freund und Helfer fürs Viertel

Von: Katja Sturm

Wer den früheren Leistungsruderer Ivan Saric im Viertel sieht, kann ihn jederzeit ansprechen. © Rüffer

Ivan Saric ist der neue Schutzmann vor Ort im 5. Revier. Der frühere Leistungsruderer bietet alle zwei Wochen eine Sprechstunden an.

Ivan Saric ist eine imposante Erscheinung. Wenn der knapp zwei Meter große und 110 Kilogramm schwere Polizeioberkommissar, dessen muskulösem Körper man noch immer die frühere Karriere als Leistungsruderer ansieht, in Uniform durch den Hafenpark schlendert, fällt er auf. In der neuen Rolle, die der 36-Jährige im fünften, für das Ostend zuständigen Polizeirevier spielt, kann ihm das nur recht sein: Als Schutzmann vor Ort will der Familienvater für die Menschen im Viertel der Freund und Helfer sein, als den er selbst sich und seine Kollegen sieht. Ein Polizist, der nahbar ist, mit dem die Leute ihre Sorgen teilen und der sie unterstützt.

Offiziell hat Saric die Aufgabe bereits im vergangenen Sommer übernommen. Bis vor Kurzem allerdings nur in Teilzeit, denn er war noch Mitglied einer Ermittlungsgruppe. Seit Anfang März jedoch kann sich der „Frankfurter Bub‘“ mit kroatischen Wurzeln voll und ganz darauf konzentrieren, für die Menschen im Viertel da zu sein. Seine Einführung ist zwar erst für den 8. Juli beim Sommerfest im August-Stunz-Zentrum vorgesehen. Doch schon jetzt bietet Saric in geraden Kalenderwochen montags dort und in ungeraden donnerstags im Rhöncafé des Frankfurter Verbands jeweils zwischen 15 und 17 Uhr Sprechstunden an.

Hürden abbauen

Saric will damit die Hemmschwelle senken. In ein Revier zu gehen – damit täten sich viele Menschen schwer. Deshalb will er ihnen entgegengehen. „Ich möchte dafür sorgen, dass Barrikaden fallen“, sagt er. Viele Zugewanderte hätten in ihren Heimatländern schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Dieses negative Bild seines Berufsstandes will er ändern.

Saric plant ein Netzwerk aufzubauen, um sich und seine Arbeit bekannter zu machen und denen, die sich an ihn wenden, bei Bedarf den besten Weg zu weiteren Beratungsstellen oder Hilfseinrichtungen zu weisen. Bei präventiven Angeboten will er nicht zuletzt Seniorinnen und Senioren beraten, damit sie sich vor Verbrechen und Betrug schützen können. Auch an Schulen hofft er gefragt zu sein. Diejenigen, die dennoch Opfer werden, empfänden oft unnötig Scheu vor der Polizei. Auch da will der Beamte Hürden abbauen, möchte Bindeglied zum Revier sein.

Um stets „am Puls der Zeit zu sein“, hat er sich vorgenommen, täglich durchs Quartier zu laufen, um auch jene zu treffen, die seine Offerten nicht wahrnehmen, um von ihren Problemen zu erfahren oder Konfliktherde zu erkennen. „Für mich ist das eine Herzensangelegenheit“, sagt er.

Es sei genau die Art von Engagement, die ihn schon reizte, als er sich für einen Werdegang bei der Polizei entschied. Als Mitglied des zweiten Jahrgangs der als Vorreiter geltenden hessischen Sportfördergruppe genoss der Athlet der RG Germania, der im Juniorenbereich mehrere Weltmeisterschaftsmedaillen gewann und zum erweiterten Kreis des Deutschlandachters gehörte, den Vorteil, seine Leidenschaft optimal mit einer Berufsausbildung koordinieren zu können. Doch das allein sei nicht der Grund für seine Bewerbung gewesen: Polizist nach seinem positiven Verständnis zu sein, erschien Saric schon damals erstrebenswert.

Mit seinem eigenen Migrationshintergrund und entsprechenden Sprachkenntnissen hat er erlebt, dass sich bestimmte Gruppen ihm eher öffnen. Doch er will Ansprechpartner für alle sein. Wer eine Frage hat, soll sie ihm stellen. Zu übersehen ist er nicht.