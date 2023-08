Nichts für zarte Gemüter: Zwischen Gags und Gewässer

Comedy am Schwedler See © Rüffer

Ostend Comedy am Schwedler See – oft flacher als der Weiher / Noch eine Auflage folgt

Der Schwedlersee ist eine Oase in der Stadt. Baden dürfen hier zwar nur Mitglieder des Ersten Frankfurter Schwimmclubs 1891, doch das Restaurant am Eingang können alle besuchen. Am Freitag war die Terrasse mit besten Aussichten auf das kühlende Nass und das Grün am Ufer proppenvoll, obwohl allein der Eintritt an diesem Abend 30 Euro kostete. Stand-up-Comedy war angesagt, zum wiederholten, aber nicht zum letzten Mal in diesem Sommer.

Schon lange vor dem offiziellen Start waren die meisten Stühle und Bänke besetzt. Doch diejenigen, die bereits mit erfrischenden Cocktails versorgt waren, mussten sich noch deutlich länger als erwartet in Geduld üben. Erst mit 25 Minuten Verspätung betrat Moderator Costa Meronianakis die kleine Bühne; zuvor hatten einige Gäste bereits „Jetzt geht’s los!“ skandiert.

Es war kein Programm für zarte Gemüter, das sich – inklusive einer Pause zur Nachversorgung – danach über drei Stunden ausdehnen sollte. Daniel Wolfson, Amin, Kristina Bogansky, Aladdin Gedik und Halid TV nahmen genauso wie der Conférencier kein Blatt vor den Mund. Es ging um Sex, Drugs und Straßenunkultur, von Political Correctness keine Spur.

Den indischen Arzt im Krankenhaus begrüßt Meronianakis mit den Worten: „Ich habe doch gar kein Essen bestellt.“ Dass jedes Haustier gefährlich sein kann, würde Amin seinem Gegenüber damit beweisen, dass er ihm oder ihr einen Hamster fest ins Gesicht wirft, und der Höchster Halid hat gerade Urlaub hinter sich: „Ich war kurz im Gallus.“

Aus Wien, aus München, aus Berlin waren Komiker:innen gekommen, ein bunter Mix, bei dem nicht alles funktionierte. Bogansky etwa hatte anfangs ziemlich Mühe, mit dem Bashing ihres eigenen Sohns der Mehrzahl der Zuschauer:innen mehr als ein müdes Lächeln abzuringen. Doch die Berlinerin nahm das mit Humor, scherzte über sich selbst und die nicht zündenden Gags und erntete dafür hörbar Sympathien.

Wer meinte, vorne seien die besten Plätze, musste erleben, dass das nicht nach jedermanns Geschmack so war. Merlin, ein junger Mann in der ersten Reihe, bekam eine Sprechrolle zugeteilt. Zwar verschlief er seinen Einsatz, dafür war die ebenfalls auserwählte Brenda hinter ihm auf Zack und rief pflichtgemäß und anstandslos: „Costa, ich will ein Kind von dir!“ mitten im wiederholten Begrüßungsapplaus. Immer wieder wurden die beiden aufgerufen, zu ihrem Familienleben befragt und mit mal mehr, mal weniger lustigen Kommentaren belohnt. Schnell stellte sich durch solche Dialoge eine familiäre Stimmung ein.

Da hätte ein älterer Herr weiter hinten gerne mitgesprochen und warf immer wieder ungefragt Bemerkungen ein. Das Thema „Furzen“ schien ihm besonders am Herzen zu liegen; er verkneife sich das seit 32 Jahren, denn so lange sei er mit seiner Frau verheiratet, wurde das Publikum informiert.

Oft ging es weit unter die Gürtellinie, wurden intime Geheimnisse geteilt, Menschen verschiedener Nationen mit ihren klischeehaften Eigenheiten durch den Kakao gezogen. Nicht nur die auf dem Bau erprobten „Jugos“ oder Iraker, Letztere stets mit Gedanken an Gewalt und Krieg verbunden. Auch die Deutschen blieben nicht verschont. Der in Österreich beheimatete Aladdin Gedik etwa findet deren Ausdrucksweise kompliziert. Wenn man hierzulande nach dem Weg frage, bekomme man nicht einfach gesagt, wo es rechts, links oder geradeaus geht. Erstmal folge ein einleitendes „im Prinzip“, „eigentlich“ oder „im Grunde genommen“, was kein Fremder verstehe und niemand brauche.

Am 8. September steht die nächste und letzte Comedy Night 2023 an.