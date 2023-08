Ostdeutsche Schätze

Von: Andreas Hartmann

Der Kunstsammler Fritz P. Mayer vor einem von ihm gestifteten Gemälde im Städel Museum in Frankfurt © Michael Schick

Der Frankfurter Fritz P. Mayer hat eine herausragende Sammlung ostdeutscher Malerei aufgebaut – jetzt zeigt er sie in der Kunsthalle Aschaffenburg.

Der Frankfurter Unternehmer und Mäzen Fritz P. Mayer ist nicht der einzige Kunstfreund in seiner Familie. Als der Sammler wieder einmal Gemälde aus seiner herausragenden Kollektion ostdeutscher Malerei und Plastik für eine Ausstellung ausgeliehen hatte, flossen bittere Tränen – war doch leider auch das Lieblingsbild des kleinen Enkelsohns darunter, der sicher war, das sei nun für immer verschwunden. Der Großvater ließ es zurückholen, wie er mit einem Lächeln erzählt. „Ich gebe sehr viel weg auf Ausstellungen, das ist schon jedes Mal ein bisschen traurig“, meint er. „Aber Bilder gehören einem nicht alleine, sie sind nicht dazu gemalt, um versteckt zu werden.“

Mayer, heute 75, hat eine große Leidenschaft: Seit mehr als 35 Jahren sammelt der Maschinenbauingenieur, der aus Obertshausen im Kreis Offenbach stammt, Kunst. 220 bis 230 Gemälde umfasst die Sammlung ostdeutscher Maler, „aber so ganz genau weiß ich das gerade gar nicht“, sagt er. Und außerdem kauft er immer noch das eine oder andere, zwar nicht mehr so viel wie zu Anfang, aber wenn ihm ein wichtiges Werk begegnet, dann kann er doch immer noch schwach werden.

Jetzt ist die so reichhaltige wie qualitätsvolle Sammlung in der Kunsthalle Jesuitenkirche in Aschaffenburg ausgestellt. Der Mäzen und seine Frau Waltraud haben auch schon etliche Werke gestiftet, etwa dem Frankfurter Städel-Museum. Das Würzburger Museum am Dom ist stolz auf bedeutende Leihgaben, und im ehemaligen Atelier des Malers Werner Tübke in Leipzig zeigt er einen Teil seiner Sammlung auf einem ganzen Stockwerk.

Er habe „einfach schöne Sachen“ gerne gehabt, so begründet er seine Passion, und er habe immer gesammelt, was ihm gefiel, erst Landschaften des 19. Jahrhunderts, dann gegenständliche Werke aus der ehemaligen DDR und den heutigen neuen Bundesländern, vor allem die „Leipziger Schule“. „Ich bin Ingenieur, ich habe bei einer großen Maschinenfabrik gearbeitet, und ich wollte mich gerne auch noch mit anderen Dingen beschäftigen, meinen Horizont erweitern“, erzählt er.

Was da nun in der Jesuitenkirche gezeigt wird, lässt einen angesichts der Fülle und Vielfalt dann aber doch staunen; es ist eine der größten und bedeutendsten Privatsammlungen dieser Art, mit Geschmack und Gespür und auch mit guter Beratung durch den Frankfurter Kunsthändler Karl Schwind aufgebaut.

In westdeutschen Museen sind Werke von Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, Bernhard Heisig oder Willi Sitte rar, obwohl das ganz hervorragende Maler waren. Mattheuers großartiger „Koloss II“ beispielsweise, der nun prominent in den Gartenhallen des Städels hängt, ist so ein Geschenk des Sammlers und schließt dort eine Lücke (und auch die Errichtung dieses Museumsanbaus haben Fritz und Waltraud Mayer damals mit einer sehr namhaften Spende gefördert).

Ausstellung in Aschaffenburg Die Sammlung Fritz P. Mayer ist bis zum 14. Januar 2024 in der Aschaffenburger Kunsthalle Jesuitenkirche, Pfaffengasse 26, direkt neben dem neuen Christian-Schad-Museum, ausgestellt. Die ehemalige barocke Klosterkirche des Jesuitenordens, seit 1990 städtisches Ausstellungshaus, bietet den ungewöhnlichen Rahmen für mehr als 200 figürliche Gemälde ostdeutscher Künstler, unter anderem Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, Bernhard Heisig, Willi Sitte, Michael Triegel, Arno Rink oder Ulrich Hachulla, die der Frankfurter Industrielle in den vergangenen 35 Jahren erworben hat. Geöffnet ist die Kunsthalle, Tel. 06021/38 67 45 00, dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, dienstags auch bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, in Kombination mit dem Christian-Schad-Museum 7 Euro. Der prachtvolle Katalog „Leipziger Schule. Kritischer Realismus“ ist erschienen im Hirmer-Verlag und kostet 39,90 Euro. aph

Die DDR-Kunst sei „Teil unserer Kulturgeschichte“, sagt Mayer, „ein wichtiger Teil!“ Es habe ihn doch erstaunt, dass sie so negiert und abgelehnt worden sei. „Sie sind heute immer noch nicht so angesehen wie westdeutsche Künstler.“

Viele „seiner“ Künstler hat er auch persönlich kennen und schätzen gelernt. „Ich habe Mattheuer mal gesagt, dass meine Frau und ich seine sächsischen und thüringischen Landschaften so gut getroffen finden, das hat ihn sehr gefreut.“ Mit dem Maler Ulrich Hachulla ist sogar eine Freundschaft entstanden.

Dass Mayer, der keine Verwandten in der DDR oder sonstige private Beziehungen nach Ostdeutschland hatte, kurz nach der Wende die ostdeutsche Kunst der Nachkriegszeit zu sammeln begann, verdankt sich einem Zufall, wie er berichtet. „Ich wollte Anfang der 1990er Jahre etwas in der Braubachstraße in Frankfurt besorgen, aber das Geschäft war noch geschlossen. Da habe ich einen Bummel gemacht und mir die Bilder in der gegenüberliegenden Galerie Schwind angesehen“, erinnert er sich.

Der Galerist Schwind hatte schon vor der Wende enge Beziehungen nach Leipzig, und gerade war dort eine Lieferung mit Landschaftsbildern Mattheuers eingetroffen. Die begeisterten Mayer auf den ersten Blick und tun es bis heute.

Er hat seither zahlreiche Werke des Künstlers erworben. „Das eine“ Lieblingsbild gibt es aber nicht in der Sammlung. „Aber bis heute ist Wolfgang Mattheuer jemand, dessen Bilder ich ganz besonders schätze und liebe“, sagt Mayer.