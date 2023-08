Online-App feiert analog

Von: Michael Theil

Ausgelassen und fröhlich war die Stimmung im Innenhof. © Monika Müller

Sommerparty der Kennenlernplattform „meet5“ an der Jahrhunderthalle

Melanie und ihr Partner Jörn treffen Moni und Lutz an diesem Samstag zum ersten Mal. Sie sitzen an einem der Kennenlerntische auf der Sommerparty der Social App „meet5“. Alle vier haben am Einlass zum Club der Jahrhunderthalle ein Los gezogen, das sie als Gruppe zusammengewürfelt hat. Sie tragen bunte Aufkleber mit ihren Hobbys. Auf den ersten Blick wirkt es wie analoges Online Dating. Nur dass es bei „meet5“ gar nicht um Dating geht, sondern einfach darum, nette Leute bei gemeinsamen Aktivitäten kennenzulernen.

Ein DJ spielt die Klassiker vergangener Jahrzehnte: Queen, Nirvana und Bon Jovi. Etwa 500 Gäste, größtenteils jenseits der 40, sind der Einladung des Frankfurter Start-ups gefolgt. „Die Sommerparty soll die Community zusammenbringen“, sagt Lukas Reinhardt. 2017 hat er „meet5“ gegründet. Damals war der 30-Jährige noch Student an der Goethe-Universität. Die ursprüngliche Idee war eine Online-Dating-Plattform für Studierende, die sich bei gemeinsamen Aktivitäten kennenlernen. Das Feedback der Community habe sie dann auf die Idee gebracht, ihre Zielgruppe zu wechseln und eine reine Freizeit-App auf den Markt zu bringen.

Deutschlandweit nutzen „meet5“ heute hauptsächlich Menschen zwischen 40 und 70 Jahren. Über die App erstellen sie Aktivitäten wie Fahrradtouren, Wanderungen oder Kino- und Theaterbesuche. Fünf bis zwölf weitere Nutzer:innen können sich für die Treffen eintragen.

Seither geht es mit dem Start-up steil bergauf. „Corona war da Fluch und Segen zugleich“, sagt Reinhardt. Die Gruppengrößen mussten während der Pandemie-Hochphase auf zwei begrenzt werden. Danach habe es allerdings einen „Nachholeffekt“ gegeben, so Reinhardt. In den letzten eineinhalb Jahren sei die Anzahl registrierter Nutzer:innen von 100 000 auf knapp 600 000 gewachsen. Jetzt will sich „meet5“ in allen deutschsprachigen Ländern etablieren. Vor kurzem ging die App sogar in den Niederlanden an den Start. Am Erfolg der App maßgeblich beteiligt seien die ehrenamtlichen „Community Captains“, erklärt Reinhardt. Bei ihnen handelt es sich um besonders aktive Nutzer:innen, die im engen Austausch mit dem Unternehmen stehen und direkte Ansprechpartner:innen für andere User:innen sind.

Volker Herrmann ist seit März 2022 „Captain“. Für ihn sei „meet5“ „die perfekte Mischung aus Antidepressivum und Jungbrunnen“, sagt der 62-jährige Anwalt. Auf seinem weißen Hemd kleben, wie bei allen anderen Gästen, Aufkleber mit seinen Hobbys: Kino, Theater, Cocktails und Rad fahren. Seit er die App nutze, habe er Dinge ausprobiert, für die er sich eigentlich viel zu alt gefühlt habe. „Dabei habe ich mehr nette Leute kennengelernt als in den letzten 30 Jahren“, erklärt er.

In seinem Alter sei es schwierig, neue Leute kennenzulernen, erzählt Herrmann. Die meisten Freundschaften entstünden während der Schulzeit, im Studium oder wenn der eigene Nachwuchs in den Kindergarten komme. Zögen die Kinder dann aus, breche das soziale Umfeld oft auseinander. Vor zwei Jahren ging für ihn eine längere Beziehung zu Ende. Über Facebook wurde er dann auf „meet5“ aufmerksam. „Für mich war das life changing“, sagt er.

Am Kennenlerntisch erzählt Lutz Dieckmann, wie er über einen Artikel in der Frankfurter Rundschau von „meet5“ gehört habe. Mittlerweile veranstaltet der Filmemacher aus Neu-Isenburg viele Treffen – von Vorträgen über die „Geheimnisse Hollywoods“ bis hin zu Fusion-Kochabenden, und Melanie organisiert Wanderungen, Restaurantbesuche oder Ausflüge auf den Weihnachtsmarkt.