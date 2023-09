Omegabrücke in Frankfurt-Griesheim wird abgerissen

Marode Infrastruktur

S-Bahnen sollen so schnell wie möglich wieder über Nied und Griesheim zum Hauptbahnhof fahren.

Die Tage der Omegabrücke in Griesheim sind gezählt. Seit Freitag ist sie gesperrt. Nun soll sie abgerissen werden, „rückgebaut“, wie das Amt für Straßenbau und Erschließung informiert. Das bestätigt auch der städtische Dezernent für Mobilität, Wolfgang Siefert, am Dienstag Abend in der Sitzung des für den Frankfurter Westen zuständigen Ortsbeirats 6. „Das hat oberste Priorität.“

Das Amt habe die Schäden bei Routinekontrollen bemerkt. Dabei haben die Fachleute eine „signifikante Zunahme von Rissen in der Bauwerkssubstanz festgestellt.“ Ein Einsturz der Brücke sei eher unwahrscheinlich, so schätzt man.

Mit großer Wahrscheinlichkeit sei ein kristalliner Korrosionsprozess im Stahl der Brücke entstanden, sagt Siefert. Das Metall verändert sich von innen. Das Bauwerk wird instabil. Ein Sicherheitsrisiko. Darum sind auch die Gleise darunter für den Bahnverkehr gesperrt.

Das Gute ist, sieht Siefert fast schon verzweifelt das Positive: „Es ist nichts passiert.“ Heißt: Niemand ist bislang zu Schaden gekommen. Glück im Unglück auch: Der Abriss ist so dringlich, dass die Stadt die Arbeiten nicht langwierig europaweit ausschreiben muss. Siefert spricht von „Wochen“ bis zum Abriss.

Wo der Schaden herkommt? Siefert und sein Team können das nur vermuten. An der Hitzeentwicklung, den Temperaturschwankungen durch den Klimawandel liegt es womöglich.

2013 hatten Fachleute noch geglaubt, die Brücke könne weitere 20 bis 25 Jahre durchhalten. „Nach bestem Wissen und Gewissen“ hätten die entschieden, sagt Siefert. „Zumindest, nach dem, was wir heute wissen.“ Prüfen werde die Stadt das. 2013 sanierte sie die Brücke dann selbst, für 2,8 Millionen Euro. Anstatt 20 Millionen Euro in einen Neubau zu investieren.

Das war aber keine statische Sanierung, sagt Siefert. Die als Verschleißteile geltenden Lager, Übergangskonstruktionen, die seitlichen Brückenkappen, das Geländer und der Fahrbahnbelag wurden abgetragen und neu gebaut. Auf den Überbau wurde ein Oberflächenschutzsystem aufgebracht, das eindringende Feuchtigkeit und Schadstoffe abhält und ein Entweichen möglicherweise eingedrungener Feuchtigkeit erlaubt und den Spannstahl vor Korrosion schützt. Eine Instandsetzung sei ausgeschlossen, sagt nun das Amt. Was Abriss und Neubau kosten, ist noch offen.

Die Omegabrücke gehörte 2010 zum Paket der 170 Bauwerke, die die damalige Stadtregierung in einer Public Private Partnership sanieren lassen wollte. „Ein unrühmliches Abenteuer der schwarz-grünen Regierung“, schimpft Daniela Mehler-Würzbach von der Linken im Römer. Nur durch horrende Strafzahlung habe die Kommune seinerzeit aus dem Pakt wieder austreten können. Mehler-Würzbach fordert schon mal, künftig auf „verkehrspolitischen Irrsinn“, wie den Ausbau der A5 zu verzichten und lieber in die bestehende Verkehrsinfrastruktur zu investieren.

Das sieht Wolfgang Siefert womöglich ähnlich. Wichtig sei nun, dass schnell der Bahnverkehr wieder rollen kann, sagt der Mobilitätsdezernent. Wenn die Brücke fort ist. Auch wenn sich dann der Autoverkehr wieder am Bahnübergang Elektronstraße ballen werde. Der nächste Schritt sei dann die Neuplanung der Brücke. Mögliche Beeinträchtigungen der Rettungswege überprüfe die Brandschutzdirektion regelmäßig. Wenn die Kette nicht funktioniere, müssten Einsatzfahrzeuge von anderen Stationen aus fahren.