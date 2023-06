OLG Frankfurt: Protokollantin einer Ära

Von: Oliver Teutsch

Ingeborg Löb-Kuchler hat im Oberlandesgericht schon so manche Akte in Händen gehalten. Monika Müller © Monika Müller

Als Ingeborg Löb-Kuchler beim Gericht anfing, gab es dort noch keine Computer. Beim Staatsschutz hat sie viele Verfahren und Richter erlebt.

Als Ingeborg Löb-Kuchler in der Justiz anfing, da hat noch niemand an Computer gedacht. Vorladungen wurden noch mit der Hand geschrieben, Diktate auf Schallplatten aufgezeichnet und Tipp-ex war der ständige Begleiter an der Schreibmaschine. Das war 1982. Da begann die gebürtige Hanauerin eine Ausbildung zur Justizangestellten. Damals nicht unbedingt ihr Traumberuf, wie die 59-Jährige gut 40 Jahre später einräumt. „Ich gehörte so ein bisschen zu den Baby-Boom-Jahrgängen, die Auswahl war nicht so riesig.“ Die Ausbildung umfasste beim Durchlauf verschiedener Stationen auch Steno und Schreibmaschine schreiben und mit diesem Fähigkeiten landete die junge Löb-Kuchler 1984 im Schreibdienst beim Oberlandesgericht (OLG).

Etwa 50 Frauen saßen damals noch im reinen Schreibdienst in Großraumbüros, um Urteile abzutippen. Eine Arbeit, die heute überwiegend von den Richterinnen und Richtern selbst übernommen wird. Möglich gemacht hat das eine Erfindung, die in der Frankfurter Justiz etwa Mitte der 80er Jahre Einzug hielt. Die Aufregung sei groß gewesen um die ersten drei Computer, die damals nur reine Schreibprogramme hatten. „Das war die große Sensation, da gab es fast schon Streit drum, wer darauf tippen darf“, erinnert sich die Justizangestellte.

In den Gerichtssälen war lange Steno gefragt

In den Gerichtssälen gab es noch sehr lange Zeit keine Computer, nicht mal Schreibmaschinen. Dort war Steno gefragt, wenn es galt, das Protokoll einer Verhandlung zu führen. Zunächst führte die junge Löb-Kuchler nur in Zivilverhandlungen Protokoll. Bis eine erfahrene Protokollführerin im Schreibsaal erschien und sagte: „Kindchen, komm mal mit.“ Die erfahrene Kollegin nahm sie mit in ein Staatsschutzverfahren. Warum sie damals ausgesucht wurde, weiß sie heute noch nicht, aber die Arbeit als Protokollantin in Staatsschutzverfahren machte ihr über mehr als drei Jahrzehnte großen Spaß, auch wenn sie anfangs ein bisschen aufgeregt war. Als sie einmal aufgefordert wurde, eine bestimmte Passage noch mal laut für alle vorzulesen, hatte sie einen Blackout und konnte ihr eigenes Steno nicht mehr lesen. „Der Richter hat den Saal räumen lassen, bis ich mich wieder gefangen hatte.“

Löb-Kuchlers erster großer Prozess war 1989 das Startbahn-Verfahren nach den Tötungen der beiden Polizisten. „Damals waren die Gerichtssäle immer voll und es flogen Sachen über die Glasscheibe.“ Der Grund dafür, warum im alten Verhandlungssaal 146 A irgendwann Netze aufgespannt wurden. Im Laufe der Jahre folgten viele weitere Staatsschutzverfahren am OLG, bei denen Löb-Kuchler als Protokollführerin aktiv war. Von Nachläufern der RAF-Prozesse bis zu den IS-Verfahren. „Da waren auch ganz gruselige Sachen dabei.“ Bei dem ein oder anderen Video mit Enthauptungen oder Ähnlichem habe sie lieber weggeschaut. Ihr letztes großes Verfahren war der Prozess um die Ermordung von Regierungspräsident Walter Lübcke. „Da habe ich fast jeden Verhandlungstag als Protokollführerin drin gesessen“, so Löb-Kuchler. Es war auch der letzte große Prozess für den altehrwürdigen Richter Thomas Sagebiel. „Ich habe viele Richter erlebt“, erinnert sich Löb-Kuchler.

Noch drei Jahre Arbeit in der Justiz

Anfang dieses Jahres hat sie dann selbst die große Bühne verlassen und ist auf die Geschäftsstelle des 21. Zivilsenats gewechselt. Dort befasst sie sich mit dem Führen von Verfahrensakten, dem Versenden von Ladungen und Fristen oder dem Schreiben von Urteilen und Beschlüssen. Beim Arbeiten hat sie jetzt ein bisschen mehr Ruhe als vorher im Großraumbüro doch auf die Frage, ob ihr die Arbeit als Protokollführerin ein bisschen fehle, kommt ohne Zögern ein klares „ja“. Abwechslung verschafft ihr nun noch an einem Tag in der Woche ihre Arbeit auf der Dokumentationsstelle. Dort gilt es unter anderem Urteile zu anonymisieren, die von Fachverlagen oder anderen Medien angefragt werden. „Früher hat man das einfach mit schwarzem Edding gemacht, heute ist das hochkompliziert“, weiß Löb-Kuchler und ergänzt: „Jede Entscheidung wird anhand eines dreiseitigen Prüfungs- und Bestandsblatts anonymisiert, und wir arbeiten inzwischen sogar mit dem Sechs-Augen-Prinzip.“ Trotzdem funktioniere diese Arbeit bestens aus ihrem Homeoffice in Mühlheim.

Drei Jahre noch will die 59-Jährige für die hessische Justiz arbeiten. „Dann schmeiße ich das Handtuch.“ Und setzt alles auf ihre Pferde. Mit ihrer Tochter Tessa teilt sie sich eine Stute und einen Wallach, die in einem Stall im Rodgau stehen. Zum 60. Geburtstag soll es aber erst mal auf Kreuzfahrt nach Dubai gehen. Ansonsten will Löb-Kuchler im Ruhestand aber nicht so sehr die große weite Welt bereisen. Lieber den Odenwald.

Vorfreude auf E-Akte nicht ganz so groß

Ein bisschen Arbeit steht vorher aber noch an. Unter anderem auch die Einführung der E-Akte. Die Vorfreude darauf sei nicht ganz so groß, aber: „Man gewöhnt sich an alles.“ An die Einführung des Computers hat sich die Justizangestellte ja auch ganz gut gewöhnt.