Ohne Glitzer unter die Haube

Teilen

Tragen Schwarz und bieten viel Mode in Weiß: Carmela De Martino und Jessica Madeo in ihrem Laden Yours & Mine. © Christoph Boeckheler

Im Brückenviertel in Frankfurt gibt es nachhaltige Brautmode zu kaufen

Weiß und puristisch ist das Loft im Brückenviertel. So wie die Brautmode, die Jessica Madeo und Carmela De Martino dort in der Schulstraße 3 verkaufen. Im Hinterhof eines Backsteingebäudes betreiben die Cousinen seit zwei Jahren die Boutique „Yours & Mine“. Sie wollen keine klassische Brautmode anbieten, ihr Geschäftsmodell fokussiert sich auf minimalistisches und nachhaltiges Design.

„Brautläden sind oft ähnlich, unsere Kundinnen wollen etwas anderes, das sind keine Prinzessinnen“, sagt Jessica. Etwa 120 Ausstellungsstücke hängen im Showroom. Die Kleider und Anzüge sind eher schlicht, manche mit kleinen Stickereien verziert. Glitzernde oder ausgestellte Roben sind nicht dabei.

Die Modedesignerin Jessica beobachtet internationale Fashiontrends und will ein bewusstes Klientel bedienen, das puristische Designs und nachhaltige Stoffe favorisiert. Die Materialien seien alle GOTS-(Global Organic Textile Standard)zertifiziert. Das bedeutet unter anderem, dass es sich um Naturfasern handelt, die ohne Einsatz von Pestiziden oder Gentechnik erzeugt wurden. Die Stoffe würden in Europa hergestellt, die Stücke größtenteils in Deutschland geschneidert. Brautmode einer Designerin aus Koblenz und von einem Berliner Label sei unter anderem Teil der Kollektion. Mit großen Unternehmen arbeiten Carmela und Jessica nicht zusammen. Es handele sich meist um kleine, familiengeführte Labels.

Neben den eingekauften Modellen bieten die beiden auch das Upcycling von bereits getragenen Brautkleidern an. Oft sei es das Kleid der Brautmutter. Es werde gekürzt oder grundsätzlich etwas zeitgenössischer geschneidert. „Das ist sehr praktisch, dann braucht man nichts Neues“, sagt Jessica. Die Nachfrage nach einer Abänderung von schon getragenen Brautkleidern steige, berichten die beiden.

Einige Kundinnen wollten das Kleid auch nach der Hochzeit tragen, für einen Alltagsschnitt berät Jessica ebenfalls. „Hier würde ich zum Beispiel den oberen Stickteil abnehmen, dann ist es einfach ein weißer Rock“, sagt sie, während sie ein langes Kleid präsentiert. Das Modell mit Stickmuster am Brustkorb sei von einem frauengeführten Unternehmen. „Wir kennen die Gesichter und Geschichten hinter den Marken“, sagt Madeo. Sie kooperiere fast nur mit weiblichen Designerinnen und Schneiderinnen, das habe sich so ergeben.

„Als Frau wird man in der Modewelt oft belächelt“, erzählt Jessica, die unter anderem in Mailand Modedesign studiert hat. Es sei keine Absicht, hauptsächlich mit Frauen zusammen zu arbeiten, aber dennoch sei es schön, sich gegenseitig zu unterstützen. Die beiden vertreiben auch Accessoires von Frankfurter Künstlerinnen wie Strickschmuck.

Eigentlich wollte Jessica gar keine Brautkleider designen. Die Idee, sich selbstständig zu machen, kam den beiden Cousinen während des Corona-Lockdowns. Jessica hatte bereits viele Upcycling-Aufträge für Brautkleider erhalten und wurde von Freund:innen motiviert, das Ganze weiterzuentwickeln. Mittlerweile verkauft sie auch eine eigene Kollektion. Bald wollen die Cousinen ihr Geschäftsmodell erweitern und auch das Mieten von Brautmode ermöglichen.

www.yours-and-mine.de