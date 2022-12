Oberrad: „Endlich, endlich wieder Weihnachtsmarkt“

Von: Sabine Schramek

Teilen

Vergnügen für alle Generation auf dem Weihnachtsmarkt. Foto: Rainer Rüffer © Rainer Rüffer

Oberrad Erbsensuppe im Bierglas, Glühwein und jede Menge gute Stimmung gab es nach der Pandemie-Pause.

Schon kurz vor Beginn können es die Oberräder;innen kaum abwarten, die kunterbunten Stände des Weihnachtsmarktes vom Vereinsring zu besuchen. „Diesmal nicht alle Jahre wieder, sondern endlich, endlich wieder“ sagt Ortsvorsteher Christian Becker (CDU). Das mache stolz auf die Oberräder:innen und auf Peter Keller. Der erste Vorsitzende des Oberräder Vereinsrings bleibt wie immer leise und lächelt. „Ja, es ist schön zu sehen, wie stolz und harmonisch die Vereine auf ihr Gärtnerdorf sind und alle an einem Strang ziehen.“

Auch er lauscht andächtig dem Kinderchor der Erlösergemeinde, die unter der Leitung des 2,02 Meter großen Matthias Helms „Tochter Zion, freue Dich“, „Oh Heiland, reiß die Himmel auf“ und „Adeste fidelis“ glockenklar singen. An kleinen Tischen stehen Besucher:innen und schwärmen. „Der Weihnachtsmarkt ist das schönste Fest von Oberrad. Da kommen einfach alle zusammen und reden miteinander“, sagt Angela Jung, die mit ihrem Mann Thomas anstößt.

Grüne-Soße-Königin Susanne I. trägt ihre grüne Schärpe über einem knallroten Anorak und ihr Kränchen vor einem Elf-Reif. Bestens gelaunt nippt auch sie am Glühwein und mischt sich unter die vielen Menschen , die babbeln, was das Zeug hält. Bei der Frankfurter Ruder-Gesellschaft Oberrad 1879 gibt es selbst gebackenen Kuchen, frische Waffeln und Kaffee, der zwischen Glühwein und heißem Äppler für einen klaren Kopf sorgt. Stefan Buchwald (47) ist schon dabei, seit er neun Jahre alt ist und betreut die Jugend zwischen neun und 20 Jahren. „Eins unserer Mädels ist in der Nationalmannschaft. Wenn alles gut geht und niemand krank wird, geht es nächstes Jahr zur Weltmeisterschaft“, sagt er und strahlt.

Bei den Wespen gibt es heißen duftenden Bratapfel, heißen O-Saft, Schneemann und gute Laune, beim Frauenfußball der Spvgg verführen selbst gebackene Plätzchen, Marmeladen, Schmalzbrote, Gulaschsuppe und Crêpes.

Der große Lacher ist Erbsensuppe im Bierglas beim 3 Takter Rollerclub, in der ein Würstchen fast bis zum Glasrand steckt. „Im Sauerland gibt es das ganz oft“, erzählt Manfred Filbert. Seit 20 Jahren ist der sind die zehn Rollerfahrer beim Vereinsring aktiv. „Nicht beim Weihnachtsmarkt in Oberrad dabei zu sein, ist ausgeschlossen“, so der Rollerfahrer lachend.

Auch Staatssekretär Uwe Becker (CDU) amüsiert sich über die Erbsensuppe im Glas. Er greift zum Kinderpunsch, „weil es heute so viele Orte gibt, zu denen ich noch gehe. Es ist toll, dass die Vereine in Frankfurt so viele tolle Weihnachtsstimmung zaubern und sie alle nach Corona wieder richtig anpacken.“ Beim Oberräder Vereinsring sind 25 Vereine dabei. Der Weihnachtsmann läuft schließlich durch die Menge. Weihnachten kann kommen.