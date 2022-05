Missstände an der Gruneliusschule

Von: Sebastian Theuner

Das Schulgebäude in der Wiener Straße mit seinem „Turm“ (linker Gebäudeteil) hat einen Sanierungsstau von 30 Jahren, sagt die Schulleitung. © Christoph Boeckheler

Seit zwei Wochen ist die Mensa der Gruneliusschule in Oberrad dicht. Ein Wasserschaden hat die Räumlichkeiten der Grundschule in der Wiener Straße unbrauchbar gemacht. Der Vorfall verschärft die Probleme der Schulgemeinde, die seit Jahren auf eine Sanierung wartet.

Wo sich bis vor einigen Tagen das Wasser sammelte, hängen nun Plastikplanen von der Decke herab. Auch Holzschränke sind mit Plastik umhüllt, Teile des Fußbodens mit Abdeckvlies ausgelegt. Nach den Osterferien hatte es in den Räumen der Mensa der Gruneliusschule einen Wasserschaden gegeben. „Bis zu drei Zentimeter hoch stand das Wasser“, sagt Anne Gernoth, Leiterin der Grundschule in der Wiener Straße in Oberrad. Geblieben sind dunkelbraune Stellen an der Wand und ein muffiger Geruch.

Seit zwei Wochen sind die Mensa-Räume geschlossen. Nachdem Gernoth das Stadtschulamt über die zuvor „untragbare Situation“ informierte, hieß es vom Amt für Bau und Immobilien, dass eine Schließung unausweichlich sei. 100 Kinder essen normalerweise in den Räumen. Nun liefert der Schul-Caterer Lunchpakete.

Der Wasserschaden sei durch eine defekte Wasserleitung in der Außenwand entstanden, teilt Markus Radermacher, Büroleiter im Bildungs- und Baudezernat mit. Die Erneuerung der Leitung werde in dieser Woche vorbereitet. Wie lange die Schule in der Wiener Straße auf die Mensa verzichten muss, könne man noch nicht sagen. „Die Trocknung der Wände wird einige Wochen in Anspruch nehmen.“ Schulleiterin Anne Gernoth glaubt nicht, dass es dort vor den Sommerferien wieder warmes Essen gibt.

Mit der Mensa-Schließung spitzen sich die Probleme an der Grundschule weiter zu. Seit Jahren wartet die Schulgemeinde auf einen Neubau ihres Gebäudes aus den 1950er Jahren. Ein Konzept hierfür wurde 2016 und 2017 in einer Zukunftswerkstatt erarbeitet. 2020 wurden die Planungen vom damaligen Baudezernenten Jan Schneider (CDU) und der Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) jedoch verworfen, da sich laut Weber der Ortsbeirat 5 (Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen) dagegen ausgesprochen hatte. Knackpunkt war der bereits 1907 erbaute „Turm“, der älteste Gebäudeteil, der erhalten bleiben sollte.

„Wir werden seit Jahren hingehalten“, kritisiert Anne Gernoth die Stadt, die Träger der Gruneliusschule ist. Das Gebäude habe einen Sanierungsstau von 30 Jahren, sagt die Schulleiterin. Dieser betreffe auch die Flure, Klassenräume und Wegeflächen, wie bei einem Austausch der Schulgemeinde mit Vertreter:innen der Stadt Anfang März festgehalten wurde.

Zudem fehle es an digitaler Ausstattung; Lehrkräfte müssten sich unter anderem selbst Beamer kaufen. Ebenso gebe es zu wenig Platz in den Turnhallen, genauso auf dem Schulhof. Der werde in den Pausen zur „Nahkampferfahrung“ für die Schüler:innen, sagt Anne Gernoth. In zwei Räumen des Turmes gebe es Schimmel. Neues Lehr- und Betreuungspersonal zu finden sei dadurch schwierig, wie es in dem Protokoll des besagten Austausches heißt. Den gesundheitlichen Aspekt der Arbeits- und Lernbedingungen nennt Gernoth „abenteuerlich“.

„Krass“ sei laut der Schulleiterin die Toilettensituation. Für derzeit 436 Mädchen und Jungen gibt es jeweils nur zwei Waschbecken. Kaum auszuhalten sei der Geruch in den Sanitäranlagen, vor allem bei den Jungs: „Im Gegensatz dazu riecht es auf den Klos am Hauptbahnhof nach Blümchen“, so Anne Gernoth.

„Unter solchen Umständen können Kinder nicht in eine Ganztagsbetreuung gehen“, sagt Charlotte Graf, stellvertretende Leiterin des Ganztagsangebotes der Schule. „Wir wollen nachmittags Snacks anbieten, können nun aber kein Obst und Gemüse mehr schneiden.“ Auch die Lehrküche ist von dem Wasserschaden betroffen.

Schulelternbeirat David Scondo erinnert sich: Er sei in den 1980er Jahren hier zur Schule gegangen, fast alles sehe genauso aus wie damals. „Kinder sind leidensfähig. Sie nehmen vieles hin, sie haben keine Lobby.“ Gremiums-Kollege Pierre Arias kritisiert, dass man in den vergangenen Jahren kaum in die Zukunftsplanungen eingebunden gewesen sei. Dringend ändern müsse sich die Essenssituation. In den Lunchpaketen sei oft Fast Food, „nicht gerade das, was wir als Eltern toll finden.“

Anne Gernoth hat ein weiteres Ziel: „Eine schnellstmögliche Auslagerung der Schule. Selbst Container sind besser als das, was wir hier momentan haben.“ Zumal mit 100 zusätzlichen Schüler:innen in zwei Jahren gerechnet wird. Ab dem Schuljahr 2023/24 wird die Gruneliusschule in allen Klassen fünfzügig sein. Mit der Stadt sei man nun regelmäßig im Austausch, sagt Anne Gernoth.

Von Dezernatssprecher Radermacher heißt es zu den Forderungen: „Das Stadtschulamt und das Amt für Bau und Immobilien prüfen gemeinsam alternative Räumlichkeiten, um die Essenversorgung sicher zu stellen.“ Zudem arbeite man „mit Nachdruck an mittel- und langfristigen Planungen für die Gruneliusschule.“ Mögliche Lösungen würden der Schulgemeinschaft in den kommenden Tagen vorgestellt.

