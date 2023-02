OB-Wahlkampf: Yanki Pürsün fordert Waffenverbote

Von: Georg Leppert

Yanki Pürsün tritt bei der OB-Wahl in Frankfurt für die FDP an. © Rolf Oeser

Der FDP-Politiker sieht eine Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel als notwendigen Schritt an. Seine Koalitionspartner sind zögerlicher.

Seit Wochen diskutiert die Römer-Koalition über eine Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel. Nun prescht der Fraktionschef der FDP, Yanki Pürsün, vor. „Ich bin für eine rasche Entscheidung zur Einführung der Waffenverbotszone“, sagt Pürsün, der für die FDP bei der OB-Wahl antritt.

Mehrere Kandidatinnen und Kandidaten zur OB-Wahl hätten sich für die von der Polizei vorgeschlagene Waffenverbotszone ausgesprochen, argumentiert Pürsün. In der Tat zeigt der Wahlhelfer der FR, dass außer Pürsün unter anderem noch Manuela Rottmann (Grüne), Uwe Becker (CDU) und Mike Josef (SPD) dafür plädieren, eine solche Zone zumindest auszuprobieren. Er gehe davon aus, dass die Kandidat:innen ihre Parteien in dieser Frage hinter sich hätten. „Sollte dies nicht der Fall sein, hätten wir einen Fall der mangelnden Durchsetzungsfähigkeit schon in der eigenen Partei.“

Für den FDP-Politiker ist eine solche Zone „ein notwendiger Schritt“. Denn im Bahnhofsviertel liege „vieles im Argen“. Das bestreitet im Römer kaum jemand, dennoch war der Nutzen eines Waffenverbots zuletzt unklar. Zudem würde unter eine solche Regelung wohl auch Pfefferspray zur Verteidigung fallen.