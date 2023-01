Talks zur OB-Wahl: Sie bestimmen den Gast

Wer bezieht im Frankfurter Römer demnächst das OB-Büro? Das Rennen um die Nachfolge des abgewählten Oberbürgermeisters Peter Feldmann hat begonnen. © Boris Roessler/dpa

Wen sollen die Frankfurter Rundschau und Bernd Reisig einladen? Sie haben die Wahl.

20 Kandidatinnen und Kandidaten stehen bei der OB-Wahl in Frankfurt auf dem Wahlzettel – eindeutig zu viele, um jede und jeden in die Talkrunde einzuladen, die die Frankfurter Rundschau gemeinsam mit dem Medienmanager Bernd Reisig veranstaltet.

Deshalb haben wir uns für folgendes Verfahren entschieden. Gesetzt sind die Auftritte der drei aussichtsreichsten Kandidat:innen. CDU-Bewerber Uwe Becker kommt am Montag, 13. Februar. Manuela Rottmann von den Grünen befragen wir am Donnerstag, 16. Februar. SPD-Mann Mike Josef gastiert am Freitag, 17. Februar, bei Reisig und der FR.

Noch frei ist der Termin am Dienstag, 14. Februar. Die FR-Leserinnen und -Leser entscheiden aus unserer Liste von Kandidat:innen, wer an diesem Abend befragt werden soll. Die Abstimmung hier an dieser Stelle läuft von Sonntagabend (22. Januar 2023) bis Montag, 30. Januar, 12 Uhr.

Die OB-Talks beginnen jeweils um 19 Uhr im SAE Institute Frankfurt, Hanauer Landstraße 123a. Tickets gibt es unter www.berndreisig.de

Die Veranstaltungen werden live auf www.fr.de übertragen.