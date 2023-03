OB-Wahl in Frankfurt: Manuela Rottmann liegt in Umfrage zurück

Von: Georg Leppert

Am 5. März wird in Frankfurt gewählt. © Monika Müller

Uwe Becker auf Platz eins, knapp dahinter Mike Josef, dann abgeschlagen Manuela Rottmann. Eine Umfrage in der „Bild“-Zeitung lässt die Grünen kämpferisch werden.

Die Kandidaten von CDU und SPD, Uwe Becker und Mike Josef, liegen in einer Umfrage vor der OB-Wahl in Frankfurt deutlich vor Manuela Rottmann, die für die Grünen antritt. Die „Bild“-Zeitung hatte die Zahlen am Mittwoch veröffentlicht.

Für die Umfrage hatte das Institut Insa 1000 repräsentativ ausgewählte Frankfurterinnen und Frankfurter befragt. Dabei kam Uwe Becker (CDU) auf 32,8 Prozent, Mike Josef (SPD) landete mit 32,2 Prozent knapp dahinter. Auf Manuela Rottmann entfielen 18,9 Prozent, auf Yanki Pürsün (FDP) 8,8. Alle anderen Kandidat:innen zusammen holen in der Umfrage 7,3 Prozent. Allerdings gehen in diese Zahlen nur die Antworten von Menschen ein, die wählen wollen und einen Kandidaten oder eine Kandidatin genannt haben. Diese Zahl gibt das Insa-Institut mit 609 Personen an. 25 Prozent der Befragten hatten noch nicht entschieden, wem sie ihre Stimme geben.

Grüne: „Die Wähler:innen entscheiden, sonst niemand“

Der Vorstand der Grünen, Julia Frank und Götz von Stumpfeldt, kommentierte die Zahlen des Insa-Instituts am Mittwochnachmittag kämpferisch. „Wer Oberbürgermeisterin wird, entscheiden die Wählerinnen und Wähler am Sonntag, sonst niemand“, erklärten die beiden auf FR-Anfrage. Die Frankfurter:innen hätten Peter Feldmann (SPD) nicht abgewählt, „damit im Römer alles beim Alten bleibt. Wer keinen Stillstand und keine alten Seilschaften im Römer mehr will, weiß genau, dass er keine Stimme zu verschenken hat.“ Einen Aufbruch gebe es nur „mit einer Stimme für Rottmann“.

Uwe Becker (CDU) reagierte zurückhaltend auf die Umfrage. Das Ergebnis motiviere ihn. Es zeige aber vor allem, „dass es auf jede Stimme ankommt“.