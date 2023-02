OB-Wahl in Frankfurt: Das sagen die Kandidierenden zu Migration und Diversität

Von: Timur Tinç

Die Frankfurter Rundschau hat die Kandidatinnen und Kandidatinnen zur OB-Wahl in Frankfurt am 5. März gefragt, welche Positionen sie zu Migration und Diversität vertreten.

Manuela Rottmann: Die Grünen-Kandidatin will sich als Oberbürgermeisterin mit anderen großen Städten auf der ganzen Welt als eine starke Stimme für Europa, für die Freiheit von Medien, Kunst und Kultur, Toleranz, Menschenrechte und die Gleichstellung aller Geschlechter einsetzen. Für Rottmann machen unterschiedliche Erfahrungen, Kulturen und Lebenswege, verbunden in einer gemeinsamen Stadtkultur, Frankfurt aus. Die gelebte Frankfurter Vielfalt will sie bewahren und gezielt denjenigen helfen, die besondere Unterstützung brauchen. Der Grünen-Politikerin ist wichtig, dass vor allem ausreichende Mittel für die Verhinderung sozialer Notlagen da sind, bevor sie entstehen. Die Stärkung der Selbstbestimmung und der eigenen Potenziale der Menschen sollen im Mittelpunkt stehen.

Yanki Pürsün: Der FDP-Kandidat kommt aus einem Elternhaus, wo der ständige Einsatz für Integration und Aufstieg gelebt wurde. Als Landtagsabgeordneter ist er integrationspolitischer Sprecher seiner Partei und fordert mehr Engagement beim Ausbau der Beratung für Geflüchtete und Geduldete durch ein Landesprogramm und die bessere Anerkennung ausländischer Berufe und Abschlüsse durch eine zentrale Ausländerbehörde. Pürsün setzt sich für bessere Zustände in der Frankfurter Ausländerbehörde ein, die 15 000 unbeantwortete E-Mails vor sich herschiebt. Außerdem hat er sich auf Landesebene auch für Türkisch und Griechisch als Fremdsprachen starkgemacht.

Daniela Mehler-Würzbach: Die Kandidatin der Linken sieht Frankfurt als international, vielfältig und bunt an. Rechte Organisationen und Parteien würden immer wieder versuchen, die Ängste der Menschen auszunutzen und ihre Bedürfnisse gegeneinanderzustellen. Dabei würden sie von rechten Strukturen in der Polizei und den Behörden geschützt.

Gemeinsam mit antifaschistischen Bündnissen will sich Mehler-Würzbach gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit und gegen Hass, Hetze und Diskriminierung einsetzen.

Sie will migrantische, feministische, queere und antifaschistische Organisationen stärken sowie antirassistische Bildungsarbeit von Initiativen für Demokratie und Menschenrechte und von Bündnissen gegen Rechts unterstützen. Sie fordert ein kommunales Wahlrecht für alle und dass Frankfurt als sicherer Hafen nicht nur eine Floskel ist.

Uwe Becker: Der CDU-Kandidat betont bei jeder Gelegenheit, dass er der Kandidat für alle Frankfurterinnen und Frankfurter sein wolle und die Sorgen aller Menschen ernst nehmen werde. Beim kommunalen Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger ist Becker zurückhaltend. Er findet aber, dass die deutsche Staatsbürgerschaft für Menschen, die seit 30 oder 40 Jahren hier lebten, nicht an einem schwierigen Deutschtest scheitern sollte. Bei der dritten oder vierten Generation solle man nicht mehr von Migrationshintergrund sprechen, findet Becker.

Mike Josef: Der SPD-Kandidat spricht gerne von der Frankfurter Mischung, die die Stadt für ihn so besonders macht. Er setzt sich für das kommunale Wahlrecht für alle Frankfurterinnen und Frankfurter ein. Wer hier lebe, Steuern zahle, seine Kinder großziehe, habe ein Recht darauf auch mitzuentscheiden, wer Frankfurt regiert. Josef findet, dass es mehr Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadtverwaltung brauche – auch in Leitungsfunktionen. Er sei stolz darauf, dass Frankfurt sich der Initiative Sicherer Hafen angeschlossen habe. Als Oberbürgermeister möchte er einen engen Austausch mit den Partnerstädten pflegen. tim

Daniela Mehler-Würzbach. © Peter Jülich

Uwe Becker. © Renate Hoyer

Mike Josef. © Renate Hoyer