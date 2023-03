OB-Wahl in Frankfurt: Das Auto verdammen will niemand

Von: Florian Leclerc

Der Oeder Weg in Frankfurt ist auch ein Schauplatz des Oberbürgermeisterwahlkampfs. Christoph Boeckheler © christoph boeckheler*

Wie unterscheiden sich die OB-Kandidaten Uwe Becker (CDU) und Mike Josef beim Thema Verkehr? Eine Betrachtung von Florian Leclerc.

Am Montagabend war es voll im Mobilitätsausschuss des Römers. Mehr als zwei Dutzend Menschen kamen, um sich über den Ausweichverkehr rund um den Oeder Weg zu beschweren. Es gab Wortbeiträge, Zwischenrufe, Augenrollen und Stöhnen.

Kaum etwas treibt die Frankfurterinnen und Frankfurter vor der Oberbürgermeister-Stichwahl am 26. März zwischen Uwe Becker (CDU) und Mike Josef (SPD) so um wie die Mobilität.

Uwe Becker hatte den Ausweichverkehr in den Seitenstraßen des Oeder Wegs zuvor zum Wahlkampfthema gemacht. Er lief über den Oeder Weg und den Grüneburgweg und sprach von „Autofraß“. Das kam bei den Wählerinnen und Wählern gut an. Das Nordend-West, einst Hochburg der Grünen, wählte in der ersten Runde der Oberbürgermeisterwahl am 5. März mehrheitlich den CDU-Kandidaten.

Becker und Josef vertreten mittige Positionen

Zu einem solchen Wahlkampfthema muss natürlich auch Mike Josef eine Meinung haben. Er äußerte sie aber nicht bei Rundgängen mit Bürgerinnen und Bürgern im Nordend, sondern als Reaktion auf eine Presseanfrage.

Ein Verkehrsversuch wie der auf dem Oeder Weg brauche Zeit, sagte er. Die wissenschaftliche Begleitung laufe bereits. Rückmeldungen aus der Bürgerschaft kämen bei der Stadtverwaltung an. Gegebenenfalls werde die Stadt die Situation anpassen.

Um ein Doppelporträt von Mike Josef und Uwe Becker im Verkehrsfeld zu zeichnen, wäre es am einfachsten, einen schwarzen und einen weißen Stift zur Hand zu nehmen. Autosympathisant Uwe Becker und Verkehrswendefreund Mike Josef. So einfach ist es aber nicht.

Beide Politiker vertreten in Verkehrsfragen mittige Positionen. Mike Josef verdammt das Auto nicht. Und Uwe Becker predigt nicht ausschließlich die autogerechte Stadt. Becker will auch den öffentlichen Nahverkehr fördern und Radwege ausbauen. Aber nicht auf symbolischen Streitfeldern wie der Berliner Straße.

Dort soll seiner Ansicht nach nur der Autoverkehr unterwegs sein, während der Radverkehr auf die Brauchbachstraße ausweichen soll. Dass der Radverkehr dort zwischen parkenden Autos und Straßenbahnschienen unterwegs ist und gegen eine sich öffnende Tür oder in die Gleise geraten könnte, ficht Becker nicht an.

Tunnel unter dem Mainkai

Mike Josef hat Verkehr wiederum nicht als Hauptthema seines Wahlkampfs entdeckt. Er spricht eher über Bildung oder Wohnungsbau. Im Planungsdezernat, das Josef als Stadtrat leitet, gibt es zudem nur einige Überschneidungen mit dem Verkehrressort.

Ein Beispiel ist die geplante Einhausung der A661. Die will Mike Josef umsetzen, auch wenn die Autobahn dafür sechs Spuren bekommen soll. Mike Josef trat auch zum Abschluss der Veranstaltungsreihe „Sommer am Main“ auf dem im Sommer 2022 gesperrten Mainkai auf. Dort skizzierte er, wie der Mainkai in den nächsten Jahren von einer Autostraße zu einer Flaniermeile umgebaut werden soll.

Heute sagt er: „Wir können so ein Stück Freiraum am Fluss für die Menschen zurückgewinnen und eine nachhaltige Umgestaltung, die auch Schattenelemente und deutlich mehr Grün beinhalten wird, verwirklichen.“ Der Autoverkehr müsse reduziert und stadtteilverträglich umgeleitet werden.

Uwe Becker hält dem entgegen, der Autoverkehr verschwinde nicht einfach, wenn der Mainkai gesperrt werde, sondern fahre unter anderem über Sachsenhausen. Sein Vorschlag: Statt die Straße zu sperren, sollte die Stadt für mehrere Hundert Millionen Euro einen Tunnel unter dem Mainkai finanzieren.

Grüne Politik verschreckt

Diese Idee ist in etwa so alt wie der Theatertunnel, der bis 1974 in Frankfurt entstand. Zu dieser Zeit träumten Verkehrspolitiker, dabei handelte es sich in der Mehrheit um Männer, auch von einem Alleentunnel quer durch die Stadt zwischen den Autobahnen A66 und A661.

Mike Josef hält dem Tunnelbau unter dem Mainkai entgegen, die Lager der Mainbrücken ließen eine solche Konstruktion gar nicht ohne Weiteres zu. Demonstrativ traf er sich am Dienstag mit Verkehrsdezernent Stefan Majer (Grüne), um die gemeinsamen Ziele einer Verkehrswende hochzuhalten. Mike Josef spricht dabei gerne von einer „koordinierten Verkehrswende“, in der das Auto weniger Platz hat, aber immer noch vorkommt.

Uwe Becker wiederum hat die grüne Politik im Wahlkampf verschreckt. Er reagierte in seinem Wahlkampf auf deren Lieblingsthemen wie den autofreien Mainkai, den Radweg auf der Berliner Straße oder fahrradfreundliche Nebenstraßen.

Auch sprach Becker immer wieder vom „Instrumentenkasten“ eines Oberbürgermeisters. Er meinte damit die Möglichkeit, Dezernate umzubesetzen. Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) kenne sich beim Verkehrsthema sehr gut aus, sagte er mehrfach. Das war gegen Wolfgang Siefert (Grüne) gemünzt, der als Stadtrat gewählt ist und im Juli als Nachfolger von Stefan Majer Verkehrsdezernent werden soll.

Zähe Absprachen im Viererbündnis

Zwar nahm Becker die Umbesetzung des Magistrats in einem Interview mit sich selbst auf Facebook später wieder zurück. Glaubhaft wirkte das aber nicht. Es wunderte nicht, dass sich die Grünen im Römer für Mike Josef als Oberbürgermeister aussprachen.

Schon jetzt laufen die Absprachen in der Römer-Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt schleppend. Die Positionen liegen teilweise deutlich auseinander. Sie müssen mühsam austariert werden. Käme ein Oppositionspolitiker von der CDU als Oberbürgermeister hinzu, gebe es noch eine Verhandlungspartei mehr. Mehr schleppende Absprachen und mühsame Verhandlungen.

Auch Volt im Römer hat zur Wahl von Mike Josef aufgerufen. Die Römer-Koalition will sich die politische Arbeit nicht schwerer machen, als sie schon ist. Schon gar nicht mit Blick auf die Verkehrswende, die im Koalitionsvertrag angestrebt wird.