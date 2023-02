OB-Wahl Frankfurt: Wahlkampf mit viel Prominenz

Die Parteien in Frankfurt laden kurz vor der OB-Wahl zum politischen Aschermittwoch. Zu Gast sind etwa Joschka Fischer und Lars Klingbeil.

Joschka Fischer unterstützt seine Partefreundin Manuela Rottmann (Grüne) im Frankfurter OB-Wahlkampf. © FRFOTO

Der traditionelle Schlagabtausch zum politischen Aschermittwoch in Frankfurt wird in diesem Jahr von der Wahl einer neuen Oberbürgermeisterin oder eines neuen Oberbürgermeisters am 5. März bestimmt. Der Wahlkampf zieht jetzt zu Beginn der Fastenzeit viele politische Schwergewichte in die Stadt. Sie unterstützen die Frankfurter Kandidatinnen und Kandidaten mit gemeinsamen Auftritten bei den Aschermittwochs-Treffen.

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie treffen sich die Parteien wieder vor Ort und ohne Corona-Maßnahmen. Bei der CDU erhält OB-Kandidat Uwe Becker Unterstützung von seinem Parteifreund Ministerpräsident Boris Rhein. Das Treffen beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus Harheim, In den Schafgärten 21.

Bei der SPD trifft Parteivorsitzender Lars Klingbeil als Gast auf OB-Kandidat Mike Josef. In diesem Jahr steht die Veranstaltung wieder unter dem Motto „Bernem statt Passau“. Im vergangenen Jahr hatte die SPD aufgrund des Ukraine-Kriegs kurzfristig ihre Pläne geändert. Dieses Mal gestaltet die SPD ihren Aschermittwoch erstmals als Frühschoppen. Beginn ist um 11 Uhr in der Naxos-Halle, Waldschmidtstraße 19. Es gibt Musik, Speisen und Getränke.

„Politik am Mittwoch“ machen OB-Kandidatin Manuela Rottmann (Grünen) und der ehemaliger grüne Außenminister der Bundesrepublik Joschka Fischer. Sie thematisieren die Herausforderungen von Städten und welche Rolle Frankfurt in globalen Krisen spielt. Das Gespräch moderiert Bettina Weiguny. Die Grünen laden dazu für 19 Uhr in den Kunstverein Familie Montez unter der Honsellbrücke im Ostend.

Bei der FDP spricht außer OB-Kandidat Yanki Pürsün die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann. Es gibt Heringssalat und Rindswurst im Mainhaus Stadthotel, Lange Straße 26. Die Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnt, kann auch online verfolgt werden. Der Livestream ist auf der Youtube-Seite der „FDP Frankfurt am Main“ zu finden.

Zum politischen Schlagabtausch bei den Linken laden Hessens Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kula und Bundesvorsitzende Janine Wissler ein. Sie treffen um 19 Uhr auf die Frankfurter OB-Kandidatin der Linken Daniela Mehler-Würzbach. Bei dem Abend im Saalbau Südbahnhof, Hedderichstraße 51, gibt es einen Poetry Slam von Ella Anschein und Musik von der Band Fellaws Kingdom. (Maren Kaps)