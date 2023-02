OB-Wahl Frankfurt: Twittern mit Manuela Rottmann

Von: Christoph Manus

Teilen

Manuela Rottmann will Frankfurter Oberbürgermeisterin werden . Auf Twitter kann man ihr Fragen zu ihrem Programm und ihren Vorstellungen stellen. © Renate Hoyer

Die FR beginnt mit ihrer Reihe von Twitter-Interviews zur OB-Wahl. Zum Auftakt stellt sich die Kandidatin der Grünen, Manuela Rottmann, dort den Fragen.

Wie will Manuela Rottmann die Lage im Bahnhofsviertel verbessern? Wieso unterstützt die OB-Kandidatin der Grünen die Entwicklung von Wohnquartieren an der A5? Und wie genau will sie ihre Klimaziele erreichen? Solche oder ganz andere Fragen können Rottmann am Dienstag (14. 2.) von 11 bis 12 Uhr bei einem Interview auf der Plattform Twitter gestellt werden, das die Frankfurter Rundschau anbietet und moderiert. Wichtig: Alle Fragen müssen mit dem Hashtag #FRWahlcheck versehen werden. Unter diesem Hashtag können auch die Antworten leicht gefunden werden.

Die Reihe unserer Twitter-Interviews mit Kandidaten und Kandidatinnen zur Oberbürgermeisterwahl geht gleich am Mittwoch, 15. Februar, 15 bis 16 Uhr, mit Mike Josef (SPD) weiter. Uwe Becker (CDU) folgt am Montag, 20. Februar, 9.30 bis 10.30 Uhr, Yanki Pürsün (FDP) am Dienstag, 21. Februar, 11 bis 12 Uhr und Daniela Mehler-Würzbach (Linke) am Donnerstag, 23. Februar, 14 bis 15 Uhr. cm