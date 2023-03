Wo liegen die Hochburgen, wo wohnen die Wahlmuffel? Zahlen und Fakten aus den Stadtteilen

Von: Erik Scharf

Bei der OB-Wahl in Frankfurt kommt es zur Stichwahl. So haben die einzelnen Stadtteile abgestimmt.

Frankfurt – Über eine halbe Million Menschen waren bei der OB-Wahl in Frankfurt aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Knapp zweieinhalb Stunden nach Schließung der Wahllokale war klar: Uwe Becker (CDU) und Mike Josef (SPD) gehen in die Stichwahl am 26. März. Sie setzten sich gegen 18 weitere Kandidatinnen und Kandidaten durch – so viele wie noch nie zuvor bei einer Wahl in Frankfurt.

Doch in welchem Stadtteil haben die Kandidatinnen und Kandidaten ihr bestes Ergebnis eingefahren? Wo waren die Menschen besonders motiviert, den Gang zur Wahlurne anzutreten? Die spannendsten Fakten zur OB-Wahl in Frankfurt aus den Stadtteilen:

Höchste Wahlbeteiligung:

Nieder-Erlenbach 57,7 Prozent

Harheim 55,6 Prozent

Nordend-West 53,3 Prozent

Nordend-Ost 51,2 Prozent

Niedrigste Wahlbeteiligung:

Fechenheim 23,5 Prozent

Höchst 25,2 Prozent

Sossenheim 25,4 Prozent

Griesheim 26,0 Prozent

204.298 gültige Stimmen zählten die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der OB-Wahl in Frankfurt aus. © Boris Roessler/dpa

OB-Wahl in Frankfurt: Hochburgen und Stadtteile ohne Rückhhalt

Traditionell gibt es in jeder Stadt Hochburgen der Parteien. In welchem Stadtteil haben die Kandidatinnen und Kandidaten ihr bestes und schlechtestes Ergebnis eingefahren?

Kandidatin oder Kandidat: bestes Ergebnis/schlechtestes Ergebnis

Uwe Becker (CDU): Nieder Eschbach (56,6 Prozent) / Nordend-Ost (21,3 Prozent)

Mike Josef (SPD): Riederwald (37,9 Prozent) / Nieder-Eschbach (15,4 Prozent)

Manuela Rottmann (Grüne): Nordend-Ost (31,4) / Sindlingen (9,8)

Peter Wirth (Einzelbewerber): Oberrad (10,7) / Westend-Süd (2,3)

Daniela Mehler-Würzenbach (Die Linke): Riederwald (8,1) / Kalbach-Riedberg (1,0)

Maja Wolff (Einzelbewerberin): Niederursel (5,5) / Nieder-Eschbach (1,0)

Yanki Pürsün (FDP): Kalbach-Riedberg (4,9) / Riederwald (1,0)

Andreas Lobenstein (AfD): Sossenheim (5,4) / Nordend-West (1,2)

Auffällig: Dort, wo Uwe Becker am stärksten punktet, schneidet Mike Josef am schlechtesten ab. Für Mike Josef war die OB-Wahl in Frankfurt dennoch ein „Riesenerfolg“.

Wahl in Frankfurt: Wer gewinnt welchen Stadtteil?

Mike Josef (SPD) gewinnt lediglich den Bezirk Bornheim mit 29,9 Prozent der Stimmen. Manuela Rottmann liegt dafür gleich in zwei Stadtteilen ganz vorne in der Gunst der Wählerinnen und Wähler: in Bockenheim und im Ostend. Für die Stichwahl reicht es dennoch nicht. In diese geht am 26. März Mike Josef gegen Uwe Becker (CDU), der sich alle anderen Stadtteile holte. (esa)