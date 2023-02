Demnächst: Twitter-Interview mit Daniela Mehler-Würzbach (Linke)

Daniela Mehler-Würzbach kandidiert bei der OB-Wahl in Frankfurt für die Linke. © Peter Jülich

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, noch Fragen an Daniela Mehler-Würzbach? Die FR bringt Sie via Twitter direkt in Kontakt mit der Kandidatin der Partei „Die Linke“ für die OB-Wahl in Frankfurt.

Die fünf chancenreichsten Kandidatinnen und Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt stellen sich unserer Leserinnen und Leser. Sie fragen direkt auf Twitter - und bekommen dort auch die Antworten. Die Redaktion der Frankfurter Rundschau liest mit - und veröffentlicht im Anschluss die interessantesten Dialoge in der Zeitung und ihren digitalen Ausgaben.

Daniela Mehler-Würzbach steht am Donnerstag, 23. Februar, von 14 bis 15 Uhr bereit.

Wer bei einem der Twitter-Interviews mitmachen möchte, kann über den eigenen Twitteraccount Fragen stellen. Sehr wichtig ist: Alle Fragen sollten mit dem Hashtag #FRWahlcheck versehen sein, damit sie von den Kandidatinnen und Kandidaten beantwortet werden können.

