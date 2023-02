Heute: Twitter-Interview mit Mike Josef (SPD)

Mike Josef bei einem Twitter-Interview vor der Kommunalwahl 2021. Nun stellt er sich als OB-Kandidat der SPD den Fragen. © Renate Hoyer

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, noch Fragen an Mike Josef? Die FR bringt Sie via Twitter direkt in Kontakt mit dem SPD-Kandidaten für die OB-Wahl in Frankfurt.

Die fünf chancenreichsten Kandidatinnen und Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt stellen sich unserer Leserinnen und Leser. Sie fragen direkt auf Twitter - und bekommen dort auch die Antworten. Die Redaktion der Frankfurter Rundschau liest mit - und veröffentlicht im Anschluss die interessantesten Dialoge in der Zeitung und ihren digitalen Ausgaben.

Mike Josef steht am Dienstag, 15. Februar, von 15 bis 16 Uhr bereit.

Wer bei einem der Twitter-Interviews mitmachen möchte, kann über den eigenen Twitteraccount Fragen stellen. Sehr wichtig ist: Alle Fragen sollten mit dem Hashtag #FRWahlcheck versehen sein, damit sie von den Kandidatinnen und Kandidaten beantwortet werden können.

