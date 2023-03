So haben die Stadtteile gewählt

Von: Monika Gemmer

Drei grüne und zwei rote Stadtteile – der große Rest von Frankfurt färbte sich am OB-Wahlabend schwarz ein. CDU-Kandidat Uwe Becker hat in 42 von 47 Stadtteilen die Nase vorn. Unsere Karte zeigt die Details.

Der Frankfurter Norden eher schwarz, der Osten traditionell rot, in der Mitte viel Grün: So färbt sich bei Wahlen gewöhnlich die Karte der 47 Frankfurter Stadtteile ein. Nicht so am Abend des 5. März, als 20 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl für das Amt des oder der Oberbürgermeister:in antraten.

Uwe Becker von der CDU hat nach Auszählung aller Wahlbezirke in 42 von 47 Stadtteilen die Nase vorn. Er geht mit deutlichem Vorsprung in die Stichwahl – gegen Mike Josef (SPD), der in der ersten Runde nur in zwei Stadtteilen als Erster ins Ziel ging, in Bornheim und in der sozialdemokratischen Hochburg Riederwald.

Die grüne Kandidatin Manuela Rottmann liegt in den Stadtteilen Bockenheim, Nordend-Ost und Ostend vorne.

Unsere Karte zeigt den Stand: