Die Stimmen zur Wahl: „Die etablierten Politiker sollen sich überlegen, was dieses Ergebnis bedeutet“

Uwe Becker (CDU) und Mike Josef (SPD) kämpfen in der Stichwahl um den Stuhl des Oberbürgermeisters in Frankfurt. Die Stimmen zur Wahl.

Frankfurt – Die OB-Wahl in Frankfurt geht in eine Stichwahl. Am 26. März duellieren sich Uwe Becker (CDU) und Mike Josef (SPD) um den Chefsessel im Römer. Während Becker den ersten Durchgang mit Prozent für sich entschied, kam Josef auf Prozent. Die Überraschung des Abends ist das Ergebnis von Peter Wirth alias „Bahnbabo“. Seinen Erfolg sieht er auch als Ansage an die etablierten Politiker. Die Stimmen zur Wahl:

Uwe Becker (CDU): „Die Menschen haben erkannt, dass ein Wechsel in Frankfurt nur mit mir möglich ist“

Mike Josef (SPD): „Wenn wir zusammenhalten, bin ich in drei Wochen Oberbürgermeister“

Mike Josef (SPD): „Wir haben gesehen, was möglich ist, wenn wir zusammenhalten, wenn wir so weitermachen, bin ich in drei Wochen Oberbürgermeister.“

Uwe Becker (l./CDU) und Mike Josef (SPD) freuen sich zwar über den EInzug in die Stichwahl, doch es gibt auch kritische Stimmen über das Wahlergebnis. © Boris Roessler/dpa

Manuela Rottmann (Grüne): „Ich finde das knappe Ergebnis absolut respektabel.“

Boris Rhein (CDU, Hessischer Ministerpräsident): „Der Trend ist sehr deutlich und es ist ein sehr guter Trend. Frankfurter und Frankfurterinnen wollen Uwe Becker als Oberbürgermeister sehen.“

Bürgermeisterin Nargees Eskandari (Grüne) „Wir haben natürlich ein gutes Ergebnis für die Grünen, aber natürlich hätten uns gewünscht in die Stichwahl zu kommen.“



„Bahnbabo“ will Wahlerfolg nicht feiern: „Ich muss ja morgen arbeiten“

Janine Wissler (Die Linke, Parteivorsitzende): „Daniela Mehler-Würzbach ist eine tolle Kandidatin. Sie hat einen guten Wahlkampf gemacht. Die Stichwahl wird aber schwierig für Uwe Becker.“

Peter Wirth alias „Bahnbabo“ ist die Überraschung bei dieser Wahl – und entsprechend gut gelaunt. © Florian Neuroth

Peter „Bahnbabo“ Wirth: „„Mir geht es heute sehr gut. Die etablierten Politiker sollen sich überlegen, was dieses Ergebnis bedeutet. Menschen wollen jemanden aus ihren eigenen Reihen. Ich bin ein Mann des Volkes. Gefeiert wird nicht. Ich muss ja morgen arbeiten. Ich fahre weiterhin Straßenbahn. Für mich ändert sich nicht viel.“

Die Partei: „Das beste Ergebnis, das ein Bembel je geholt hat.“

Die Stimmen werden im Laufe des Abends fortlaufend aktualisiert.