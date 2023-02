Freitag: OB-Talk mit Mike Josef (SPD)

Von: Christoph Manus

Am Freitag, 17. Februar, 19 Uhr, läuft die Gesprächsrunde mit dem Kandidaten der SPD.

Vor der OB-Wahl in Frankfurt laden die Frankfurter Rundschau und Bernd Reisig zur Diskussion im SAE Institute ein. An vier Abenden steht je eine Kandidatin, ein Kandidat Rede und Antwort. Hier der Abend mit Mike Josef (SPD). Gespräche gibt es auch mit Uwe Becker (CDU), Prof. Dr. Dr. Bembel, vertreten durch Katharina Tanczos (Die Partei) und Manuela Rottmann (Grüne).

20 Kandidatinnen und Kandidaten stehen bei der OB-Wahl in Frankfurt auf dem Wahlzettel – eindeutig zu viele, um jede und jeden in die Talkrunde einzuladen, die die Frankfurter Rundschau gemeinsam mit dem Medienmanager Bernd Reisig veranstaltet.

Deshalb haben wir uns für folgendes Verfahren entschieden. Gesetzt sind die Auftritte der drei aussichtsreichsten Kandidat:innen: Uwe Becker (CDU), Manuela Rottmann (Grüne) und Mike Josef (SPD). Die Besetzung eines vierten Termins haben unserer Leserinnen und Leser bestimmt. Gewonnen hat Prof. Dr. Dr. Bembel, vertreten durch Katharina Tanczos (Die Partei).

Der OB-Talk mit Mike Josef ist an dieser Stelle live am Freitag, 16. Februar, 19 Uhr, zu sehen - und danach als Aufzeichnung.

Porträt: Mike Josef (SPD) - der Aufsteiger

Mike Josef hat eine fast beispiellose Aufstiegsgeschichte hinter sich. Der Oberbürgermeisterkandidat der SPD, der mit seinen Eltern als Vierjähriger aus Syrien nach Deutschland floh, wuchs in einer Sozialwohnung in einem Stadtteil von Ulm auf, spielte als Kind und Jugendlicher sehr gut Fußball, besuchte aber zunächst nur die Hauptschule.

Nun führt der Diplom-Politologe, vor kurzem 40 Jahre alt geworden, bereits seit 2016 das Frankfurter Dezernat für Planen und Wohnen, seit 2021 auch das für Sport. Umso wichtiger ist es Josef, als jemand wahrgenommen zu werden, der weiß, wo er herkommt – also etwa, wie es ist, in einer Familie aufzuwachsen, in der Geld immer knapp ist – und der aus diesem Selbstverständnis heraus Politik machen will.

In Frankfurt habe er sein Glück gefunden. Nun wolle er von diesem Glück etwas zurückgeben, sagte Josef etwas pathetisch, als er seine Kandidatur bekanntgab. Chancen, der erste gewählte Frankfurter Oberbürgermeister mit Migrationsgeschichte zu werden, hat er durchaus. Der Vater zweier Kinder zählt längst zu den bekanntesten Politikern in der Stadt – und gilt nicht nur bei der Stammwählerschaft der SPD als einer, der die Dinge anpackt.



Im Wahlkampf verspricht Josef mehr Geld für Kitas und Schulen, Einsatz für Mieterschutz und bezahlbare Wohnungen, aber auch eine höhere Priorität der Wirtschaftspolitik. Die will der frühere Organisationssekretär des DGB, der sich – auch in Abgrenzung zum abgewählten Ex-OB Peter Feldmann – als Teamplayer versteht, zur Chefsache machen, sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Industrie stark machen, und für Unternehmensansiedlungen.

Mehr oder weniger deutlich macht er klar: Ohne weiter kräftig sprudelnde Gewerbesteuerzahlungen ist das Frankfurt für alle, für das er kämpft, nicht zu finanzieren – mit mehr günstigen Wohnungen, deutlich günstigeren Fahrten in Bus und U-Bahn und besseren Kitas und Schulen. (cm)

Mike Josef ist der Kandidat der SPD zur Frankfurter Oberbürgermeisterwahl. © Renate Hoyer