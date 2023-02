Donnerstag: OB-Talk mit Manuela Rottmann (Grüne)

OB-Wahl in Frankfurt

Am Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr, läuft die Gesprächsrunde mit der Kandidatin der Grünen.

Vor der OB-Wahl in Frankfurt laden die Frankfurter Rundschau und Bernd Reisig zur Diskussion im SAE Institute ein. An vier Abenden steht je eine Kandidatin, ein Kandidat Rede und Antwort. Hier der Abend mit Manuela Rottmann (Grüne). Gespräche gibt es auch mit Uwe Becker (CDU), Prof. Dr. Dr. Bembel, vertreten durch Katharina Tanczos (Die Partei) und Mike Josef (SPD).

20 Kandidatinnen und Kandidaten stehen bei der OB-Wahl in Frankfurt auf dem Wahlzettel – eindeutig zu viele, um jede und jeden in die Talkrunde einzuladen, die die Frankfurter Rundschau gemeinsam mit dem Medienmanager Bernd Reisig veranstaltet.

Deshalb haben wir uns für folgendes Verfahren entschieden. Gesetzt sind die Auftritte der drei aussichtsreichsten Kandidat:innen: Uwe Becker (CDU), Manuela Rottmann (Grüne) und Mike Josef (SPD). Die Besetzung eines vierten Termins haben unserer Leserinnen und Leser bestimmt. Gewonnen hat Prof. Dr. Dr. Bembel, vertreten durch Katharina Tanczos (Die Partei).

Der OB-Talk mit Manuela Rottmann ist an dieser Stelle live am Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr, zu sehen - und danach als Aufzeichnung.

Reihe „OB-Talk“ Vier Kandidatinnen und Kandidaten zur OB-Wahl befragen wir in diesem speziellen Format.

- 13. Februar: Uwe Becker (CDU).

- 14. Februar: Prof. Dr. Dr. Bembel, vertreten durch Katharina Tanczos (Die Partei).

- 16. Februar: Manuela Rottmann (Grüne).

- 17. Februar: Mike Josef (SPD).

Die OB-Talks beginnen jeweils um 19 Uhr im SAE Institute Frankfurt, Hanauer Landstraße 123a. Tickets gibt es unter www.berndreisig.de. Die Veranstaltungen werden live auf www.fr.de/ob-wahl übertragen.

Porträt: Manuela Rottmann (Grüne) - Kämpferin fürs Klima

Manuela Rottmann rollt das R. Das wäre eigentlich keine Nachricht wert. Doch die Aussprache erinnert an einen Konflikt, den die Frankfurter Grünen erstaunlich schnell in den Griff bekommen haben.



Rottmann ist in Franken geboren und aufgewachsen. Zum Studium zog sie nach Frankfurt. 25 Jahre lang hat sie in der Stadt gelebt, war Dezernentin für Umwelt und Gesundheit. Dann wurde sie Bundestagsabgeordnete, später Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium.



Vor zehn Jahren hat die 50-Jährige die kommunalpolitische Bühne verlassen. Sollte sie jetzt trotzdem als OB-Kandidatin antreten? Oder sollten die Grünen lieber auf etablierte und verdiente Kommunalpolitikerinnen wie Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg oder Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner setzen? Diese Fragen prägten den Vorwahlkampf.



Mittlerweile wirken die Grünen geeint. Die große Mehrheit der Partei unterstützt Rottmann und ihren ambitionierten Wahlkampf. Der lässt sich mit dem Slogan „Klimaschutz First“ beschreiben. Frankfurt soll bis 2035 klimaneutral werden.



Doch was werden die dafür notwendigen Anstrengungen für Folgen haben? Manuela Rottmann weicht dieser Frage nicht aus. Sie sagt, das Wohnen in Frankfurt werde nicht teurer, es könne auch weiterhin gebaut werden. Nur eben klimaneutral und ohne Tiefgaragen. Und die Industrie? Die wandere nicht etwa ab, weil sie zu starke Einschränkungen fürchte. Nein, die Industrie werde sich vor allem dort ansiedeln, wo sie eine gute Versorgung mit erneuerbaren Energien vorfinde.



Das alles kann so kommen. Sicher ist es nicht. Insofern bleibt Rottmanns Wahlkampf eine Wette auf die Zukunft.



Sollte Manuela Rottmann nach der Stichwahl am 26. März zur Oberbürgermeisterin gekürt werden, hätten die Frankfurter Grünen die fünfte Wahl in Folge gewonnen. Und wenn es nicht klappt, hätte es zumindest nicht am rollenden R gelegen. (geo)

+ Manuela Rottmann will Frankfurter Oberbürgermeisterin werden. © Renate Hoyer

