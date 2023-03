Frankfurt: Uwe Becker gewinnt die erste Runde der OB-Wahl

Von: Florian Leclerc

Uwe Becker (CDU) tritt gegen Mike Josef (SPD) in der Stichwahl an. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser

Stichwahl Der CDU-Kandidat sieht sich bestätigt, dass Frankfurt einen „Neuanfang“ wolle.

Uwe Becker (CDU) ist der Wahlsieger des Abends. Laut vorläufigem Endergebnis zieht er mit 34,5 Prozent der Stimmen bei der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt in die Stichwahl ein - mit deutlichem Abstand vor Mike Josef (SPD) und Manuela Rottmann (Grüne).

Die Stichwahl am 26. März wird er gegen Mike Josef (SPD) bestreiten. Als das vorläufige Endergebnis feststeht, steht Becker bereits mit einem Glas Weißwein bei der Wahlparty im Rathaus Römer. „Die Frankfurterinnen und Frankfurter wollen einen echten Neuanfang statt Stillstand“, sagt Becker.

Derzeit sei Frankfurt vom Streit innerhalb der Römer-Koalition geprägt. „Mit mir findet Veränderung statt, sonst wird nur gestritten.“ Sein Wahlergebnis empfinde er als Bestätigung.

OB-Stichwahl in Frankfurt zwischen Uwe Becker und Mike Josef

Der Frankfurter CDU-Vorsitzende Nils Kößler nennt das deutliche Ergebnis „ermutigend“. Uwe Becker sei nach der Abwahl von Peter Feldmann „der Richtige für den Neuanfang“ an der Stadtspitze. Der Wahlkampf sei „sachlich und fair“ gewesen – „das bleibt hoffentlich in den nächsten drei Wochen auch so“.

Die CDU-Parteispitze treffe sich am Montagmittag zu Beratungen, um die Strategie bis zur Stichwahl am Sonntag, 26. März, festzulegen, kündigt Kößler an.

Auch Hessens Finanzminister Michael Boddenberg verfolgt den Wahlabend vor den Bildschirmen im Römer, wo die Zwischenergebnisse eingeblendet werden. Becker liegt dabei von Anfang an vor Josef und Rottmann. Beckers Ergebnis macht Boddenberg auch an dessen Wahlkampf fest.

Diesen habe er „akzentuiert, aber nicht polarisierend“ geführt. Der Wahlgewinn der CDU in Berlin sei „stimmungsmäßig und klimatisch“ gut für die OB-Wahl in Frankfurt gewesen.

„Es war wichtig, präsent zu sein und vielen Menschen zu begegnen“, meint der CDU-Stadtverordnete Yannick Schwander. Frankfurt sei wie ein großes Dorf. Da sei es wichtig, wie jemand wahrgenommen zu werden, der vom Dorf komme. Das sei Manuela Rottmann weniger gut geglückt.

Wahlkampf mit Verkehr und Schulbau

Im Wahlkampf spitzte Becker unter anderem das Thema Verkehr zu. Er forderte einen Tunnel für Autos unter dem Mainkai, die Verlagerung des Radwegs von der Berliner Straße auf die Braubachstraße, den Erhalt von Parkplätzen in der Innenstadt.

In der Kulturpolitik warb Becker für einen Opernbau an der Neuen Mainzer Straße mit Schauspiel am Willy-Brandt-Platz. Defizite bei der Sanierung von Schulen nahm Becker in einen Mängelmelder auf seiner Website auf und versprach 100 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr für Sanierung und Schulbau.

Den negativen Wahlkampf der Satirepartei „Die Partei“ nahm Becker gelassen. Die hatte ein Foto, bei dem Becker auf ein Schlagloch zeigt, vervielfältigt. Das Bild mit der Unterschrift „Uwe Becker Pointing at Things“ erschien bald darauf auf Straßenlaternen, im Römer und in sozialen Netzwerken.

