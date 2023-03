Becker und Josef in der Stichwahl: Wer wird neuer OB in Frankfurt?

Von: Niklas Hecht

Teilen

Am Sonntag (26. März) entscheiden die Menschen in Frankfurt bei der Stichwahl über den neuen OB. Alle Entwicklungen im Live-Ticker.

Frankfurt – Die Spannung in Frankfurt steigt: Nach dem ersten Wahldurchgang am 5. März entscheiden die Frankfurterinnen und Frankfurter am Sonntag (26. März) endgültig über ihr neues Stadtoberhaupt. In der Stichwahl stehen Uwe Becker (CDU) und Mike Josef (SPD). Becker, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten der hessischen Landesregierung, holte im ersten Wahldurchgang 34,5 Prozent der Stimmen und damit deutlich mehr der amtierende Frankfurter Baudezernent Josef (24 Prozent).

Einer von ihnen wird Frankfurter Oberbürgermeister: Uwe Becker (CDU, links) und Mike Josef (SPD). © Renate Hoyer

Als Favorit geht der 53 Jahre alte Kandidat der CDU deshalb allerdings trotzdem nicht in die Stichwahl am Sonntag. Nach Wahlempfehlungen von „Bahnbabo“ Peter Wirth und den Linken sprachen sich zuletzt auch die Grünen in Frankfurt für Josef als neuen Oberbürgermeister aus. Der SPD-Kandidat wäre das erste gewählte Frankfurter Stadtoberhaupt mit Migrationsgeschichte und mit 40 Jahren der jüngste Oberbürgermeister der Mainmetropole aller Zeiten.

Stichwahl am Sonntag (27. März): Wer wird neuer OB in Frankfurt?

Doch auch Becker hofft auf Stimmen aus dem Wählermilieu der Grünen. Deren Kandidatin, die fränkische Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann, war im ersten Wahldurchgang mit 21,3 Prozent nur knapp am Einzug in die Stichwahl gescheitert. So gewann Becker bei der Wahl am 5. März die einstige Grünen-Hochburg Nordend-West für sich, in dem er sich die Anti-Fahrrad-Stimmung im Oeder Weg, wo Autos nun durch Seitenstraßen fahren, zunutze machte.

Becker oder Josef? Am Sonntag entscheiden die Frankfurterinnen und Frankfurter, wer künftig an der Spitze der Mainmetropole steht. Ausgang völlig offen. (nhe)