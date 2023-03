Becker und Josef in der Stichwahl: Wer wird neuer OB in Frankfurt?

Stichwahl zum neuen OB in Frankfurt läuft „ohne Probleme“ – Diesmal mehr Briefwähler

Von: Niklas Hecht

Am Sonntag (26. März) entscheiden die Menschen in Frankfurt bei der Stichwahl über den neuen OB. Alle Entwicklungen im Live-Ticker.

Am Sonntag (26. März) wählt Frankfurt in einer Stichwahl einen neuen OB.

Zur Wahl stehen Uwe Becker (CDU) und Mike Josef (SPD).

+++ 14.04 Uhr: Die Stichwahl in Frankfurt läuft bislang ohne Probleme, teilt Stefan Köster vom zuständigen Amt für Wahlen und Statistik inzwischen mit.

Es habe bei Wahlhelfern eine überschaubare Zahl an Krankmeldungen gegeben, die hätten aber dank einer Personalreserve kompensiert werden können. Für die Stichwahl habe es etwa 108.000 Anträge auf Briefwahl gegeben, sagte Köster gegenüber der dpa. Das seien noch einmal etwa 8000 mehr gewesen als beim ersten Urnengang am 5. März.

+++ 10.28 Uhr: „Unterstützt unsere schützenswerte Demokratie“, sagt Peter Wirth und richtet sich per Videobotschaft an alle Frankfurter. Der „Bahnbabo“ war im ersten Wahlgang als parteiloser Kandidat angetreten und hatte überraschend 5,1 % der Stimmen erhalten. Wirth meldete sich am Sonntagvormittag zu Wort, nachdem er gerade seine Stimme im Wahllokal abgegeben hatte. Die beiden Stichwahlkandidaten Josef und Becker haben sich noch nicht bei ihrer Stimmabgabe ablichten lassen.

Ausgang offen: Wer wird neuer Oberbürgermeister in Frankfurt?

Update vom Sonntag, 26. März, 8.36 Uhr: Es ist so weit: Die Wahllokale in Frankfurt sind seit 8 Uhr geöffnet. Bis 18 Uhr sind die Einwohner der Mainmetropole dazu aufgerufen, sich in der Stichwahl zwischen Mike Josef (SPD) und Uwe Becker (CDU) als neuen Oberbürgermeister zu entscheiden.

+++ 19.45 Uhr: Mit der Stichwahl am Sonntag (26. März) endet in Frankfurt ein OB-Wahlkampf, der nicht erst vor wenigen Monaten, sondern schon am 14. Juli vergangenen Jahres begann. An diesem Tag entschieden die Stadtverordneten, dass sich Peter Feldmann einem Bürgerentscheid stellen muss. Seitdem befindet sich die Frankfurter Stadtpolitik in einem permanenten Ausnahmezustand. Dazu kommt: Einen klaren Favoriten gibt es bei der Stichwahl nicht. Obwohl Uwe Becker (CDU) den ersten Wahldurchgang deutlich gewann und obwohl Mike Josef (SDP) Unterstützung von Grünen, Linken und „Bahnbabo“ Peter Wirth erhält, ist der Ausgang der Wahl offen. Erst morgen Abend wird feststehen, wer neuer Frankfurter Oberbürgermeister wird.

Am Römer flattert die Flagge mit dem Stadtwappen im Wind. Am Sonntag entscheiden die Bürger über den Oberbürgermeister. © Rolf Oeser

Becker gegen Josef: OB-Stichwahl richtungsweisend für Landtagswahl im Herbst?

Update vom Samstag, 25. März, 15.31 Uhr: Mitentscheidend für den Ausgang der OB-Stichwahl am Sonntag (26. März) in Frankfurt werden die Stimmen der Grünen-Wählerinnen und -Wähler sein. Deren Kandidatin, die fränkische Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann, war im ersten Wahldurchgang nur knapp am Einzug in die Stichwahl gescheitert. Eine herbe Enttäuschung für die Partei. Bei welchem Kandidaten wird die grüne Anhängerschaft nach dieser Niederlage ihr Kreuz am Sonntag machen?

Die Frage geht über das politische Geschehen in Frankfurt hinaus: „Wenn die grüne Basis nun in Frankfurt in großer Zahl gegen einen CDU-Mann stimmen und einem SPD-Politiker zum Sieg verhelfen sollte, wäre das ein Thema in Wiesbaden“, kommentiert FR-Autor Georg Leppert. „Auch bei Verkehrsminister Tarek Al-Wazir, der für viele linke Grüne in Hessen das Gesicht zum unerwünschten Wandel der Partei ist.“

Becker und Josef in der Stichwahl: Wer wird neuer OB in Frankfurt?

Erstmeldung vom Freitag, 24. März, 17.00 Uhr: Frankfurt – Die Spannung in Frankfurt steigt: Nach dem ersten Wahldurchgang am 5. März entscheiden die Frankfurterinnen und Frankfurter am Sonntag (26. März) endgültig über ihr neues Stadtoberhaupt. In der Stichwahl stehen Uwe Becker (CDU) und Mike Josef (SPD). Becker, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten der hessischen Landesregierung, holte im ersten Wahldurchgang 34,5 Prozent der Stimmen und damit deutlich mehr der amtierende Frankfurter Baudezernent Josef (24 Prozent).

Einer von ihnen wird Frankfurter Oberbürgermeister: Uwe Becker (CDU, links) und Mike Josef (SPD). © Renate Hoyer

Als Favorit geht der 53 Jahre alte Kandidat der CDU deshalb allerdings trotzdem nicht in die Stichwahl am Sonntag. Nach Wahlempfehlungen von „Bahnbabo“ Peter Wirth und den Linken sprachen sich zuletzt auch die Grünen in Frankfurt für Josef als neuen Oberbürgermeister aus. Der SPD-Kandidat wäre das erste gewählte Frankfurter Stadtoberhaupt mit Migrationsgeschichte und mit 40 Jahren der jüngste Oberbürgermeister der Mainmetropole aller Zeiten.

Stichwahl am Sonntag (27. März): Wer wird neuer OB in Frankfurt?

Doch auch Becker hofft auf Stimmen aus dem Wählermilieu der Grünen. Deren Kandidatin, die fränkische Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann, war im ersten Wahldurchgang mit 21,3 Prozent nur knapp am Einzug in die Stichwahl gescheitert. So gewann Becker bei der Wahl am 5. März die einstige Grünen-Hochburg Nordend-West für sich, in dem er sich die Anti-Fahrrad-Stimmung im Oeder Weg, wo Autos nun durch Seitenstraßen fahren, zunutze machte.

Becker oder Josef? Am Sonntag entscheiden die Frankfurterinnen und Frankfurter, wer künftig an der Spitze der Mainmetropole steht. Ausgang völlig offen. (nhe)

