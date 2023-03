FDP bei OB-Wahl in Frankfurt: Immerhin nicht eingebrochen

Von: Sandra Busch

Yanki Pürsün (FDP) landete auf dem siebten Platz. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Yanki Pürsün (FDP) ist nicht ganz glücklich mit seinen 2,8 Prozent.

Es ist kurz vor halb sieben, als die ersten Zahlen auf dem Bildschirm im Römer erscheinen. OB-Kandidat der FDP, Yanki Pürsün, hat gerade noch strahlend Selfies mit seinem Wahlkampfteam im Römer gemacht, nun ploppt die erste Zahl für ihn auf. 1,6 Prozent. Nein, enttäuscht sei er darüber nicht, sagt er. „Das wird noch.“ Am Ende landet er bei 2,8 Prozent.

So richtig wurde es dann also nicht mehr. Als „Aufklärer“ ist Pürsün im Wahlkampf aufgetreten, für Transparenz im Römer hat er geworben. Nun also 2,8 Prozent. Hinter Peter Wirth alias Bahnbabo (unabhängig), Daniela Mehler-Würzbach (Linke) und Maja Wolff (unabhängig).

„Natürlich wünscht man sich immer ein besseres Ergebnis“, sagt Thorsten Lieb, Frankfurter FDP-Parteichef. „Aber das Ergebnis ist respektabel.“ Es sei das „beste Ergebnis, das die FDP bei einer OB-Wahl in Frankfurt jemals hatte.“ Einmal ist die FDP bisher bei der Direktwahl angetreten, 2001 mit Hans-Joachim Otto. 1,9 Prozent gab es damals für den FDP-Kandidaten.

Dass es nicht mehr als 2,8 Prozent bei der OB-Wahl wurden, da hat Pürsün auch Erklärungen für. „Viele Menschen stimmen strategisch ab. FDP-Wählerinnen und -Wähler sind dafür besonders bekannt.“ Viele wollten sicherstellen, dass bestimmte Personen in die Stichwahl einziehen. „Das sieht man an dem Ergebnis deutlich.“

Alle Kandidatinnen und Kandidaten hinter den Favorit:innen Uwe Becker (CDU), Mike Josef (SPD) und Manuela Rottmann (Grünen) hätten nicht überragend abgeschnitten, höchstens fünf Prozent gab es.

Es sei ein „unfassbar großes Teilnehmerfeld“ mit 20 Kandidat:innen gewesen, sagt Lieb. „Wir sind aber da nicht abgebrochen, alle sind auf einem sehr ähnlichen Niveau.“ Es sei auf jeden Fall richtig gewesen, dass die Liberalen einen eigenen Kandidaten aufgestellt hätten. „Wir waren präsent und konnten unsere liberale Sichtweise auf die Zukunft der Stadt darlegen“, sagt Lieb. „Das ist sehr wichtig gewesen.“

Dass es auf eine Stichwahl Becker gegen Josef hinauslaufen würde, diese Tendenz hat sich im Wahlkampf abgezeichnet“, sagt Pürsün. „Die SPD hat sich richtig reingelegt, bei den Grünen war man sich nicht so einig.“ Ob die FDP nun eine Wahlempfehlung für die Stichwahl abgeben wird, muss noch entschieden werden.

Auf einer Kreisvorstandsitzung am heutigen Montag soll die Frage geklärt werden, ob die FDP zu einem Kandidaten rät. Falls ja, werde man auf die beiden Kandidaten zugehen, sagt Lieb. „Wir werden uns dann eher schneller als langsamer positionieren.“