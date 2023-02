OB-Kandidat Pürsün parkt falsch

Von: Sandra Busch

OB-Kandidat Yanki Pürsün (FDP). © Rolf Oeser

FDP-OB-Kandidat Yanki Pürsün stellt sein Auto auf einen Behindertenparkplatz.

Der Vorwurf kommt per Mail, anonym und mit dem Foto von einem abgestellten Fahrzeug: Der FDP-Landtagsabgeordnete und OB-Kandidat Yanki Pürsün soll auf einem Behindertenparkplatz in der Tiefgarage des Landtags geparkt haben. Auf Nachfrage räumt Pürsün ein: Ja, das sei sein Fahrzeug, er habe einmal auf diesem Parkplatz sein Auto abgestellt. Dass dies – wie in der anonymen Mail beschrieben – öfter geschehen sein solle und es auch noch andere freie Parkplätze gegeben habe, bestreitet er. „Ich kam sehr spät zu einer Landtagssitzung; es war der letzte freie Parkplatz.“

Pürsün führt aus, dass es in der Tiefgarage des Landtags, die nicht öffentlich sei und zu der nur Mitarbeitende und Abgeordnete Zugang hätten, zwei Behindertenparkplätze gebe. Allerdings, so Pürsün, der auch Sprecher für Behindertenpolitik ist, gebe es gar niemanden mit Behinderung, der sie nutzen würde. „Die Plätze sind aber regelmäßig belegt, da die Tiefgarage eigentlich zu klein für alle ist.“