Notübernachtung in Frankfurt stark genutzt

Von: Steven Micksch

Die B-Ebene der U-Bahnstation Eschenheimer Tor bietet auch jetzt noch vielen obdachlosen Menschen einen Schlafplatz. © Christoph Boeckheler

Die FR beantwortet Fragen zum Leben auf der Straße und den Vorkehrungen für die heißen Tage.

Wie viele obdachlose Menschen leben derzeit auf der Straße?

Die Stadt schätzt die Zahl der Obdachlosen in Frankfurt auf 400 bis 450. Davon leben 150 bis 200 dauerhaft auf der Straße. Christine Heinrichs vom Frankfurter Verein für soziale Heimstätten teilt mit, dass aktuell bis zu 140 Personen in der Notübernachtungsstätte am Eschenheimer Tor schlafen. In der Nacht zu Donnerstag waren es beispielsweise 117 Menschen. „Die Notübernachtungsstätten sind in der Regel eigentlich immer ausgelastet“, sagt sie. Die Übernachtungsmöglichkeit am Eschenheimer Tor hat das ganze Jahr geöffnet.

Wie geht es den obdachlosen Menschen derzeit?

Die Situation auf der Straße sei mit den Vorjahren vergleichbar, sagt Heinrichs. Insgesamt verbringen derzeit circa 80 Personen die Nacht im Freien. Die Hälfte davon seien schwer beeinträchtigte Personen mit sehr hohem Hilfebedarf, die andere Hälfte Personen in Gruppen oder Familienverbänden. Mit dem Ende des Winters ist die Situation für die Obdachlosen „nicht mehr in Gänze lebensbedrohlich“. Probleme gebe es, wenn ein Regenguss die Besitztümer durchnässe, weil die Menschen häufig nichts haben, wo sie die Sachen trocknen oder ihre Kleidung wechseln können. „Personen mit fehlendem Realitätsbezug sind auch jetzt gefährdet, da die Sonneneinstrahlung schon sehr intensiv ist.“

Wie war der Winter für die Menschen?

Die Wintersaison für den Kältebus hat gerade erst (31. Mai) geendet, da manche Nächte noch spürbar kalt waren. Neben der üblichen Route gab es 1321 Aufträge für den Kältebus, meist nach Hinweisen aus der Bevölkerung. „Die Winter sind insgesamt weniger kalt, dafür aber länger in dem Klima, das wir als gefährdend einschätzen. Gefährdende klimatische Bedingungen sind durchaus längerfristig Temperaturen unter zehn Grad, besonders in Kombination mit Nässe und Wind“, sagt Heinrichs. Kurz vor Weihnachten war ein Obdachloser auf einem Supermarkt-Parkplatz tot aufgefunden worden. „Der in Griesheim verstorbene Mann ist entgegen der Annahmen an einer natürlichen Todesursache verstorben und ist nicht erfroren“, sagt Heinrichs.

Wie geht es weiter, wenn der Sommer sehr heiß wird?

Im Sommer seien Hitzetage von mehr als 32 Grad an mehreren Tagen hintereinander der Auslöser für den Einsatz des Kältebusses als Hitzebus in Kombination mit den aufsuchenden Hilfen. Die Wasserausgabe in den Einrichtungen ergänze das Angebot. „Besonders wichtig ist aber auch hier die Aufmerksamkeit der Bürger“, appelliert Heinrichs.

Was tut die Stadt für die Obdachlosen?

Frankfurt versucht seit einiger Zeit, den obdachlosen Menschen mit Housing-First-Projekten zu helfen. Dabei können Obdachlose wieder in eine Wohnung ziehen. Das Angebot ist aber nicht für jede oder jeden etwas. Manche wollen keine Wohnung, andere sind noch nicht bereit, in den eigenen vier Wänden zu leben. Darüber hinaus gibt es diverse Tagestreffs von den sozialen Trägern. Dort gibt es unter anderem Essen und Trinken, Duschmöglichkeiten, Computerarbeitsplätze und immer auch Beratungsangebote.

