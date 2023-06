Wunsch nach nur einem Standort im Nordend fürs Gymnasium Ost

Von: Boris Schlepper

Derzeit plant die Stadt, das Gymnasium Ost an zwei Standorten an der sogenannten Grünen Lunge nördlich des Günthersburgparks zu errichten. © christoph boeckheler*

Der Ortsbeirat will prüfen lassen, ob der Neubau des geplanten Gymnasiums nur an einer Stelle nördlich des Günthersburgparks entstehen kann. Die Stadt sagt, das habe sie bereits.

Das Gymnasium Ost, das nördlich des Günthersburgparks geplant ist, soll möglichst nur auf einem Standort gebaut werden. Dafür hat sich der Ortsbeirat 3 in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich ausgesprochen. Die Stadt soll prüfen, ob der Neubau in der sogenannten Grünen Lunge nicht komplett auf dem Gelände an der Hungener Straße möglich ist.

Derzeit ist vorgesehen, dort nur die fünften bis neunten Klassen unterzubringen, die Jahrgänge zehn bis 13 dagegen auf einem Gärtnereigelände an der Dortelweiler Straße. Die Mehrheit im Ortsbeirat lehnt diese Teilung ab, da dann die Infrastruktur doppelt vorgehalten werden und Schüler:innen sowie Lehrkräfte pendeln müssten.

Zudem fordert das Gremium zeitnah Informationen zum Planungsstand des Gymnasiums. Seit November gebe es keine Kommunikation mehr mit dem Bildungsdezernat von Sylvia Weber (SPD), heißt es in einer Vorlage der Grünen, die das Stadtteilgremium einstimmig auf den Weg gebracht hat. Weber behaupte, dass die Pläne mit dem Ortsbeirat abgestimmt seien, kritisierte Gabriele Trah (Grüne), dabei liege dem Gremium nichts vor. Das Mindeste sei, dass sie prüfe, ob das Gymnasium nicht nur auf einem Standort errichtet werden könne.

Claudia Ehrhardt (CDU) lehnte es ab, den Bau an nur einem Standort prüfen zu lassen. Dadurch werde die Umsetzung weiter verzögert. „Das Wichtigste ist, dass die Schule endlich gebaut wird.“ Der Bedarf nach Gymnasialplätzen sei groß. Die SPD sprach sich dafür aus, an der Dortelweiler Straße nur eine gymnasiale Oberstufe zu errichten, so Fraktionsvorsitzender Rüdiger Koch. An der Hungener Straße könnten dann etwa Wohnungen entstehen. Kinder könnten in den drei umliegenden integrierten Gesamtschulen unterkommen. An diesen gebe es genügend Platz, sagte auch Manfred Zieran (Ökolinx). Er lehnte den Bau einer Schule generell ab. Besser sei es, die vorgesehenen Flächen zu entsiegeln.

Markus Radermacher, Sprecher von Bildungs- und Baudezernentin Sylvia Weber (SPD, zeigte sich auf Anfrage verwundert über den Vorwurf des Ortsbeirats. Die Stadt habe die Pläne im November den Ortsbeiräten 3 (Nordend) und 4 (Bornheim, Ostend) vorgestellt. Dabei sei auch berichtet worden, dass das sechszügige Gymnasium nur an zwei Standorten möglich sei, da andernfalls zusätzliche Flächen versiegelt werden müssten, wogegen sich die Römerkoalition ausgesprochen habe.

Untersucht worden sei bereits, das Gymnasium nur an der Hungener Straße auf versiegelten Flächen zu errichten, doch reiche dort der Platz nicht aus. Deshalb habe sich die Koalition auf zwei Standorte festgelegt, so Radermacher. Derzeit werde ein entsprechender Vortrag an den Magistrat vorbereitet. Eine neue Grundschule sei in dem Gebiet nicht mehr vorgesehen, da das dort geplante Neubaugebiet Güntherburghöfe vom Tisch sei.